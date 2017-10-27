Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе

29 октября во Владивостоке завершается масштабный проект "Японский рамен во Владивостоке". В ходе презентации первого из 4-х японских ресторанов, представители японской стороны заявили, что проекты, посвященные национальной японской кухне и ее традициям, не раз организовывали и в других странах, однако, события, аналогичного тому, что развернулось осенью 2017 года во Владивостоке, еще не было. О международном обмене опытом через культуру питания, особенностях национальной японской кухни и планах сотрудничества с Приморским краем ЕНВ рассказал заместитель директора подразделения по продвижению культуры питания и развитию новых рынков Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Симане Кадзухиро.

Господин Кадзухиро, пилотный проект, запущенный в столице Приморья, стал для жителей необычным мероприятием и всколыхнул общественность. Почему для реализации такого замысла был выбран именно Владивосток?

Россия и Япония географически близки и связаны ежедневными авиарейсами. Немало и россиян, любящих японскую культуру. Владивосток же отличается тесными экономическими отношениями с Японией, поэтому именно он был выбран для этого проекта.

Можно ли выделить какие-то яркие особенности, отличающие проект в столице Приморья от других проектов в других странах?

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии впервые выступило организатором такого проекта. Как правило, подобные проекты организуются частными японскими компаниями, поэтому я не могу провести прямое сравнение.

Запущенный во Владивостоке проект ресторанов японской кухни - "пилотный", как Вы думаете, насколько успешным он может стать для Японии и Приморского края?

Думаю, что внутрироссийский рынок станет более привлекательным для японских компаний. Возможно, вырастет и число россиян, интересующихся Японией. Что касается Японии, это станет хорошим шансом узнать Россию ближе. Это я и считаю международным обменом через культуру питания.

Есть ли в планах открывать рестораны японской кухни и в других населенных пунктах региона? И можно ли рассчитывать на новую сеть ресторанов в столице Приморья?

Что касается других регионов, если подобные планы и существуют, то они не находятся в ведении Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. Второй момент – реализуя пилотный проект во Владивостоке, мы рассчитывали, что это подготовит почву для возможного открытия японских сетевых ресторанов в приморской столице, но пока конкретных планов на этот счёт нет.

Если поговорить о блюдах, предлагаемых в японских ресторанах - 600 рублей за порцию рамена - не слишком ли это, по Вашему мнению, завышенная цена для обычных жителей Владивостока?

Чтобы сохранить аутентичный вкус рамена, мы используем лапшу и соусы, импортируемые из Японии. По этой причине цена возрастает. Однако в других странах цена одной порции может достигать двух тысяч йен (около тысячи рублей), и, при этом, в раменную каждый день выстраиваются очереди. Мне кажется, что 600 рублей - это приемлемая цена для настоящего рамена.

Во Владивостоке ресторация развивается очень активно, на территории города расположено большое количество различных заведений – русская, китайская, узбекская, кавказская, итальянская и другие кухни. Конкуренция очень высокая. Как японские партнеры предполагают преодолеть эти "конкурентные" барьеры и занять свою нишу в ресторанном бизнесе?

Секрет выживаемости - не снижать качество и сохранять оригинальный японский вкус.

На кого рассчитана японская кухня во Владивостоке? Каких клиентов Вы ожидаете по возрастному и социальному критерию?

Целевая аудитория таких заведений - молодые люди 20-30-ти лет. Мы полагаем, что таким образом культура питания сможет распространиться на несколько поколений вперед.

Можно ли предположить, какой будет средний чек в японских ресторанах во Владивостоке?

Сложно дать однозначный ответ, так как это зависит от формата заведения: раменная, суши-ресторан, изакая и другие.

Высоки ли риски того, что бизнес может стать нерентабельным?

Именно для того, чтобы снизить риски, мы и проводили это исследование (тестовый проект).

Как открытие сети ресторанов может поспособствовать развитию отношений наших стран?

Россия и Япония давно стремились к качественным партнерским отношениям. Я думаю, что развитие культурного обмена в сфере питания поможет нашим странам лучше понимать друг друга.

Бытует мнение, что большинство граждан Японии ведут здоровый образ жизни, правда ли это?

Да, это правда. Мы следим за здоровьем, выбирая для блюд безопасные и проверенные ингредиенты. Отличие нашей национальной кухни от других - тщательный выбор ингредиентов, вкус и безопасность блюд.

Можно ли связать хорошую физическую форму японцев с употреблением не только вкусной, но и полезной пищи?

Правительство Японии поддерживает курс на здоровое питание начиная с детства, предоставляя сбалансированные школьные обеды. Считается, что японские блюда хорошо сбалансированы, и, конечно, это вносит свой вклад в здоровье нации.

Есть ли какой-то особенный секрет, "как прожить до глубокой старости, сохранив здоровье"?

На мой взгляд, никакого секрета тут нет - сбалансированное питание и физическая активность - вот залог здоровья и долголетия людей любых национальностей.