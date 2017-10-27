Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

26 октября 2017, 12:10
Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам с 1 января

Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам с 1 января

Президент провёл в Кремле очередное совещание с членами Правительства.

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ начать индексацию пенсий военным пенсионерам вместе с остальными категориями граждан, сообщает ЕНВ.

Поручение главы государства прозвучало в рамках традиционного совещания главы государства с членами кабмина.

Владимир Путин напомнил, что в бюджете на следующий год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, в то время как индексация выплат для 2,6 млн. военных пенсионеров намечена на 1 февраля.

"С 2011 по 2017 год у нас почти в два раза выросли пенсии военных пенсионеров – в 1,9 раза. Но что привлекает внимание на 2018 год. Обычно, когда мы индексировали денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным, мы делали это синхронно. Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам – с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали это раньше, сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам, а это сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и так далее", - отметил Президент.

Министр финансов Антон Силуанов, реагируя на предложение российского лидера, подтвердил, что одновременно провести подобную индексацию возможно.

"У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года", - сообщил министр.

Напомним, что скоро уже начнется рассмотрение бюджета на 2018-й и последующие два года. 

Метки: пенсии, правительство

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Новый начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю назначен указом президентаНовый начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю назначен указом президента
25 октября 2017, 21:20
Официальное представление нового руководителя состоится завтра, 26 октября
Делегация Владивостока приняла участие в первой конференции городов северной экономики в ПусанеДелегация Владивостока приняла участие в первой конференции городов северной экономики в Пусане
25 октября 2017, 17:20
Участники конференции обсудили условия для стимулирования и развития трансграничного сотрудничества в области экономики, туризма, логистики
В избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидовВ избирательном кодексе Приморья учтены интересы инвалидов
25 октября 2017, 14:00
На заседании Законодательного Собрания депутаты приняли поправки в избирательный кодекс Приморского края

Последние новости

Творческим капустником отметили 85-летие театра им. Горького и 70-летие Ефима ЗвеняцкогоТворческим капустником отметили 85-летие театра им. Горького и 70-летие Ефима Звеняцкого
вчера, 22:50
Торжество прошло в формате так любимого актёрами капустника
На Дальнем Востоке стартовала премия "Серебряный Лучник" 2017На Дальнем Востоке стартовала премия "Серебряный Лучник" 2017
вчера, 18:30
На премии будут представлены лучшие маркетинговые и PR проекты
Эксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневноЭксперты обнаружили новую глобальную вирусную сеть, способную поражать 10 тысяч устройств ежедневно
вчера, 16:40
Специалисты заявляют, что новый "ботнет" угрожает глобальной компьютерной сети

От первого лица

Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
26.10.2017 12:20
Симане Кадзухиро: Пилотный проект во Владивостоке станет хорошим шансом узнать Россию ближе
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
20.10.2017 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+