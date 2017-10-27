Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам с 1 января

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ начать индексацию пенсий военным пенсионерам вместе с остальными категориями граждан, сообщает ЕНВ.

Поручение главы государства прозвучало в рамках традиционного совещания главы государства с членами кабмина.

Владимир Путин напомнил, что в бюджете на следующий год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, в то время как индексация выплат для 2,6 млн. военных пенсионеров намечена на 1 февраля.

"С 2011 по 2017 год у нас почти в два раза выросли пенсии военных пенсионеров – в 1,9 раза. Но что привлекает внимание на 2018 год. Обычно, когда мы индексировали денежное довольствие военнослужащих и пенсии военным, мы делали это синхронно. Я посмотрел, в бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам – с 1 февраля. Это касается 2,6 миллиона человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали это раньше, сделать это синхронно, с 1 января проиндексировать пенсии и военным пенсионерам, и приравненным к ним лицам, а это сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, противопожарной охраны и так далее", - отметил Президент.

Министр финансов Антон Силуанов, реагируя на предложение российского лидера, подтвердил, что одновременно провести подобную индексацию возможно.

"У нас доходы в текущем году позволяют выполнить ваше поручение по индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января следующего года", - сообщил министр.

Напомним, что скоро уже начнется рассмотрение бюджета на 2018-й и последующие два года.