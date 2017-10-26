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Политика

25 октября 2017, 21:20
Новый начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю назначен указом президента

Новый начальник ГУ ФСИН по Приморскому краю назначен указом президента

Официальное представление нового руководителя состоится завтра, 26 октября

Начальником ГУ ФСИН России (Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний) по Приморскому краю указом президента РФ назначен генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин. Официальное представление нового руководителя состоится 26 октября, сообщает ЕНВ. 

Напомним, ранее должность начальника ГУ ФСИН России по Приморскому краю занимал Олег Семченков, который указом Владимира Путина был отправлен в отставку. 

Вадим Версткин родился в 1962 году, имеет высшее образование (выпускник Казанского суворовского военного училища, в 1984 году закончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С.М. Кирова, в 1995 году - Военно-инженерную академию (с отличием), а в 2011 году - Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности "Юриспруденция".  

Служба Вадима Версткина в органах уголовно-исполнительной системы началась в 2002 году.

Пройдя путь от курсанта Ленинградского высшего общевойскового командного училища им. С.М. Кирова до начальника организационно-аналитического управления ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Викторович приобрел большой опыт работы с людьми и способность четко ориентироваться в складывающейся ситуации.  

С 2008 года по 2015 год Вадим Версткин работал в должности главного инспектора уголовно-исполнительной системы главной инспекции уголовно-исполнительной системы управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России. 

С июня 2015-го он возглавлял УФСИН России по Тюменской области.

Имеет государственные и ведомственные награды. Награждался почётным знаком УИС Министерства юстиции Российской Федерации "За отличие в службе" II степени.

Метки: ГУ ФСИН

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