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Общество

25 октября 2017, 17:40
Во Владивостоке пройдет лекция уличного художника из Нижнего Новгорода
Во Владивостоке пройдет лекция уличного художника из Нижнего Новгорода

Во Владивостоке пройдет лекция уличного художника из Нижнего Новгорода

Участник арт-резиденции "Заря" расскажет о своих проектах и участии в фестивалях

28 октября в 19:30 в кинозале ЦСИ "Заря" состоится приветственная лекция уличного художника из Нижнего Новгорода Никиты Nomerz. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Никита Nomerz - участник междугородних выставок, организатор и куратор ряда городских арт-проектов. Во время своей лекции в ЦСИ "Заря" он расскажет о своих проектах, участии в фестивалях, проекте "Место" и подготовке документального фильма "В открытую", который посвящен отечественному уличному искусству и граффити. Кроме того, художник затронет тему развития уличного искусства в Нижнем Новгороде.

Первые уличные работы Никиты Nomerz появились в 2005 году. В этот период Никита экспериментирует с разными стилями и техниками. С 2010 года работал над проектом "Живые стены", в котором создавал изображения, взаимодействующие с объектами, вписывая персонажей в здания. С 2013 года начинает серию работ "Части целого", в которых переплетает образы, символы и сюжеты, спрятанные в абстрактные графические формы. Работы Никиты можно встретить в разных городах России, а также в странах Европы и Азии и в многочисленных публикациях отечественных и зарубежных печатных изданий. 

Метки: Заря, лекция

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