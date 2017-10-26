Во Владивостоке пройдет лекция уличного художника из Нижнего Новгорода

28 октября в 19:30 в кинозале ЦСИ "Заря" состоится приветственная лекция уличного художника из Нижнего Новгорода Никиты Nomerz. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Никита Nomerz - участник междугородних выставок, организатор и куратор ряда городских арт-проектов. Во время своей лекции в ЦСИ "Заря" он расскажет о своих проектах, участии в фестивалях, проекте "Место" и подготовке документального фильма "В открытую", который посвящен отечественному уличному искусству и граффити. Кроме того, художник затронет тему развития уличного искусства в Нижнем Новгороде.