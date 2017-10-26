Делегация Владивостока приняла участие в первой конференции городов северной экономики в Пусане

В городе Пусан Южной Кореи, который является побратимом Владивостока, состоялась первая конференция городов северной экономики. Она была направлена на развитие трансграничного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе между городами Республики Корея, КНР и России. В ее работе приняла участие делегация Владивостока, которую возглавлял исполняющий обязанности главы города Константин Межонов, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Участниками конференции стали представители администраций городов Пусан, Владивостока и всего Приморья, а также провинций Хэйлунцзян и Цзилинь (КНР), Инвестиционного агентства Приморского края, порта Зарубино, компании "Группа железных дорог Северо-Восточной Азии" (КНР), транспортной группы "Хайли лянте" из города Суйфэньхэ, Китай, порта Пусан, свободной экономической зоны Чжинхэ Республики Корея и ряда других административных структур и бизнеса.

Во время оживленного обмена мнениями участники конференции обсудили условия для стимулирования и развития трансграничного сотрудничества в области экономики, туризма, логистики, инвестиционного сотрудничества.

Константин Межонов выступил с приветственной речью, в которой отметил, что администрациям Северо-Восточных регионов и городов Азии необходимо совместно искать и реализовывать новые формы социально-экономического развития, широко поддерживать на международном уровне малое и среднее предпринимательство, создавать привлекательный региональный инвестиционный климат.

Участники конференции ознакомились с докладом "Основные стратегические направления развития Владивостока в сфере международного сотрудничества, логистики и туризма". В докладе были представлены приоритетные инфраструктурные проекты по созданию комфортной городской среды, положительные примеры международного сотрудничества в рамках развития Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития, а также проанализированы основные проблемы трансграничного сотрудничества.

В ходе развернувшейся дискуссии участники конференции пришли к выводу о необходимости создания Совета городов северной экономики РК – КНР – РФ, который мог бы координировать работу по развитию сотрудничества в данном регионе, анализировать возникающие проблемы, предлагать способы и модели решения таких проблем.