Во Владивостоке отметили День таможенника

За безупречную службу и профессионализм вручены грамоты и объявлены благодарности
Сегодня, 25 октября в актовом зале Дальневосточного Таможенного Управления состоялось мероприятие в честь Дня таможенника Российской Федерации, сообщает ЕНВ.
В рамках мероприятия было проведено вручение грамот сотрудникам Федеральной таможенной службы, которые отметились в ходе исполнения должностных обязанностей. Награждение произошло и среди студентов Владивостокского филиала Российской таможенной академии (ВФ РТА).
Среди выступавших были директор филиала Российской таможенной академии Владимир Дьяков, первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Фёдоров, декан экономического факультета Елена Ларькина и другие.
После вручения грамот началась культурная программа, которую открыла студентка, играющая на скрипке. В рамках концертной программы были песни и танцы, а также показаны видео, снятые студентами академии.
Кроме того, сто сорок пять первокурсников вуза были посвящены в студенты. Первокурсникам были вручены подарки, после чего посвященные студенты исполнили гимн студенчества.
Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ) - самое крупное по региону деятельности региональное управление Федеральной таможенной службы. В Дальневосточном федеральном округе расположено 60 пунктов пропуска, в том числе: морских – 28, воздушных – 10, смешанных – 11, автомобильных – 6, железнодорожных – 4, речной – 1. Функционируют – 46.
В составе Дальневосточного таможенного управления 10 таможен и 47 таможенных постов. В таможенных органах Дальневосточного региона несут службу 4127 должностных лиц.
По итогам 9 месяцев текущего года зафиксирован рост грузо- и пассажиропотоков через пункты пропуска ДФО. За этот период через пункты пропуска ДФО перемещено 82,6 млн тонн товаров (на 13 % больше аналогичного периода прошлого года), проследовало 3,7 млн человек (увеличение на 12 %).
За 9 месяцев 2017 года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 24,6 % и составил 17,3 млрд долл. США. Стоимостной объем экспорта увеличился на 17,4 % и составил 7,1 млрд. долл. США. Объем импорта увеличился на 30,3 % и составил 10,1 млрд. долл. США.
Товарная структура экспорта: минеральные продукты – 38,3 % стоимостного объема; продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) – 29,6 %; машины, оборудование и транспортные средства – 17,7 %; древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 11,2 %; металлы и изделия из них – 2,7 % .
Товарная структура импорта: машины, оборудование и транспортные средства – 55,5 % стоимостного объема; продукция химической промышленности, каучук – 13,6 %; металлы и изделия из них – 8,5 %; продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) – 7,6 %; текстиль, текстильные изделия и обувь – 7,0 %.
Количество участников ВЭД, осуществивших внешнеторговые операции в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления за 9 месяцев 2017 года, составило 9 284 (в аналогичном периоде прошлого года - 7 978).
На сегодняшний день в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления на участках резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) создано 7 зон таможенного контроля для целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, 5 из которых созданы в 2017 году.
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