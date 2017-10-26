Во Владивостоке отметили День таможенника

Сегодня, 25 октября в актовом зале Дальневосточного Таможенного Управления состоялось мероприятие в честь Дня таможенника Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

В рамках мероприятия было проведено вручение грамот сотрудникам Федеральной таможенной службы, которые отметились в ходе исполнения должностных обязанностей. Награждение произошло и среди студентов Владивостокского филиала Российской таможенной академии (ВФ РТА).

Среди выступавших были директор филиала Российской таможенной академии Владимир Дьяков, первый заместитель начальника ДВТУ Сергей Фёдоров, декан экономического факультета Елена Ларькина и другие.

После вручения грамот началась культурная программа, которую открыла студентка, играющая на скрипке. В рамках концертной программы были песни и танцы, а также показаны видео, снятые студентами академии.

Кроме того, сто сорок пять первокурсников вуза были посвящены в студенты. Первокурсникам были вручены подарки, после чего посвященные студенты исполнили гимн студенчества.