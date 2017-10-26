"Аэрофлот" не будет возвращать билеты отказе в получении визы

С 25 октября пассажиры "Аэрофлота" больше не смогут сдать невозвратный билет, в случае если был получен отказ в визе любого государства, сообщает ЕНВ.

"Аэрофлот" разослал агентам телеграмму в которой проинформировал их о том, что теперь отказ в визе не будет больше являться причиной для вынужденного возврата авиабилета.

"То есть, если раньше, не получив визу, можно было вернуть даже невозвратный билет, то теперь, если у вас визы под поездку еще нет, а билеты вы уже покупаете (в том числе для предоставления в консульство или посольство), то их нужно покупать по возвратному тарифу, иначе вы потеряете деньги и для возврата билета придется умереть или заболеть", - сообщается на портале FrequentFlyers.ru.

Целью нововведения является "приведение локальных нормативных актов ПАО "Аэрофлот" в соответствие требованиям действующего законодательства (ФАП-82) и в связи с вводом 01.11.2016 новой структуры тарифов", что бы это ни значило. Действительно, в новой тарифной линейке возвратные тарифы есть всегда и стоят они ненамного дороже невозвратных.