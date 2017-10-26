Примавтодор сделает временный объезд моста в районе Смоляниново

Специалисты АО "Примавтодор" выполнят временный объезд на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лабога, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Сегодня днём движение по мосту через реку Лабога между посёлками Смоляниново и Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции.

"Движение для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск", – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Для организации полноценного движения автомобилей на указанном участке будет выполнен объезд.

"Специалисты "Примавтодора" приступят к работам сегодня", – сообщили в департаменте.

Планируется, что работы будут выполнены в двухдневный срок.