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Общество

25 октября 2017, 16:00
Примавтодор сделает временный объезд моста в районе Смоляниново

Примавтодор сделает временный объезд моста в районе Смоляниново

Работы планируют закончить к 27 октября

Специалисты АО "Примавтодор" выполнят временный объезд на участке трассы Артем–Находка в районе села Смоляниново, где стал небезопасным проезд по мосту через реку Лабога, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Сегодня днём движение по мосту через реку Лабога между посёлками Смоляниново и Романовка было частично ограничено в связи с образовавшимися трещинами в плитах конструкции.

"Движение для легковых автомобилей разрешено по одной полосе, а для большегрузов закрыто с возможностью объезда через Партизанск", – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Для организации полноценного движения автомобилей на указанном участке будет выполнен объезд.

"Специалисты "Примавтодора" приступят к работам сегодня", – сообщили в департаменте.

Планируется, что работы будут выполнены в двухдневный срок.

Метки: примавтодор, Смоляниново

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