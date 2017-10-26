В Приморье перед судом предстанет предполагаемый моторист-контрабандист

Прокурором края утверждено обвинительное заключение в отношении жителя краевого центра, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, моторист теплохода "AMGU" в период нахождения в порту Вакаяма (Япония) приобрел крупную партию виски, бренди, водки и сигарет без соответствующих акцизных марок. После этого, спрятал приобретенный товар в помещениях центрального пульта управления и машинно-котельного отделения судна.

В результате таких действий фигуранту удалось незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в Российскую Федерацию более 150 бутылок элитного алкоголя, а также 460 пачек сигарет. Общая стоимость контрабандного товара составила свыше 425 тыс. рублей

Преступные деяния выявлены и пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России после прибытия теплохода в территориальные воды края. В настоящее время уголовное дело направлено Находкинский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу.