Военнослужащие ВС России и Индии в ходе учения "Индра-2017" отразили "нападение" на гумконвой

Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие Вооруженных сил Индии в рамках двустороннего межвидового учения "ИНДРА-2017" на полигоне "Сергеевский" отразили нападение условных террористов на гуманитарный конвой в городе, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В рамках береговой части международного учения "ИНДРА-2017" подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие корпуса береговых войск ВС Индии на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае отработали практические задачи по ликвидации группы условных террористов, которые в условиях города совершили вооруженное нападение на охраняемый гуманитарный конвой.

По сценарию учения террористическая группа численностью до 40 человек с использованием минированного автомобиля совершила нападение на военную колонну в момент выдачи гуманитарной помощи местному населению. Охранение гуманитарного конвоя под интенсивным огнем противника вынуждено было отступить и перейти в оборону. С целью нейтрализации отряда террористов проведена совместная международная операция, в ходе которой российские и индийские подразделения блокировали населенный пункт. Для уничтожения подкрепления, направленного террористам, применены самоходные и буксируемые артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня "Град". Действия сухопутных подразделений по зачистке городских кварталов от террористов были поддержаны тактическим десантом, высаженным с вертолётов Ми-8 АМТШ.

Сегодня же, накануне начала этапа учения, который предусматривает выполнение боевой стрельбы, российские и индийские военнослужащие провели выверку и пристрелку вооружения бронетехники.

Справочно: В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.