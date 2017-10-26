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Общество

25 октября 2017, 13:10
В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны
В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны
В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны

В Приморском океанариуме рыбы принимают ванны

Но – только лечебные

Так ихтиопатологи избавляют рыб от эктопаразитов, живущих на выросших в природе гидробионтах. Паразиты не переносят перепадов осмотического давления, как раз для этого морскую рыбу купают в пресной воде. У паразитов очень тонкий покров, они  сжимаются, теряют соль и погибают, сообщает ЕНВ.

Впрочем, возможны вариации, когда в зависимости от показаний морскую воду мешают с пресной. При необходимости в нее добавляют в определенной дозе препараты от кожных бактериальных инфекций. "Это распространенная форма лечения, – рассказывает главный ихтиопатолог Мария Попова. – И очень  щадящая по сравнению с приемом лекарств. Эффект очень хороший". 

Ихтиопатологи купают почти всех гидробионтов, включая фугу и скатов. Так, до последних пор считалось, что рыбы-ворчуны пресную воду не переносят. Но ихтиопатологи никак не могли избавиться от жаберных сосальщиков, плотно населявших новую партию ворчунов. Лекарства не помогали. В порядке эксперимента одну особь все-таки опустили в лечебную ванну. И она отлично ее перенесла. В итоге перекупали все стадо. Рыбы выздоровели.

Вообще, "таблеток для рыб", как говорят ихтиопатологи, не существует. Препараты применяют те, которыми лечат людей и животных. Собственно, и болеют рыбы зачастую как люди. Бывают инфаркты, инсульты.  Часть препаратов ихтиопатологи составляют сами. Так было, например, со скатами, пораженными паразитическими ракообразными – копеподами.

"Вид, который жил на наших скатах, для тропиков не свойственен, – говорит Мария Попова. – Возможно, личинки попали вместе с морской водой, которая поступает в аквариумы из Уссурийского залива. Мы разработали схему лечения. Выглядит странной, но – помогла. Огромных 20-30 килограммовых скатов купали в пресной воде, выкладывали на поверхность и вручную шершавой перчаткой снимали рачков. После наносили составленный нами раствор для заживления нанесенных паразитами мелких ранок. В нем присутствуют бальзам Шостаковского и препараты йода. Шкуры скатов покрывали плотным слоем. В итоге рачки с них просто соскальзывали". 

Если ихтиолог – специалист по рыбам, то ихтиопатолог – это рыбий доктор. Направление  молодое, и службе ихтиопатологов океанариума приходится многому учиться на практике.  С  экзотическими видами рыб работают немногие, в основном любители-аквариумисты. У людей просто нет возможности взаимодействовать с таким разнообразием. У специалистов Приморского океанариума она есть.

"Между тем у тех же скатов и акул - болезни, которые до сих пор никто не описал, - рассказывает Мария Попова. - Мы это делаем, взаимодействуем с другими, в том числе зарубежными, океанариумами, отправляем им снимки, консультируемся. Конкретных, прописанных схем лечения нет. Есть наработки аквариумистов с мировыми именами, обращаемся к ним. И сами  разрабатываем новые схемы".

День ихтиопатологов начинается с обхода. Особое внимание – к проходящим адаптацию новичкам. Ихтиопатологи работают в связке с биологами, которые могут рассказать,  как ведут себя животные, не изменены ли поведенческие реакции.  Все решения по карантинным, лечебно-профилактическим мероприятиям, по корректировке рациона принимаются коллегиально.

Один из важных методов диагностики - препарирование гидробионтов. Оно помогает  скорректировать условия содержания рыб, методы лечения, питание. Процедура может длиться несколько часов. Визуальный осмотр,  затем вскрытие. Яркий показатель самочувствия рыбы — состояние печени. Есть жировой гепатоз - значит, рыбу перекармливают и идет нарушение обмена веществ. Все органы осматриваются досконально.

Ихтиопатологи фиксируют собранный при вскрытии материал, изготавливают постоянные и временные препараты, определяют систематическую принадлежность паразитов и по возможности проводят видовую идентификацию.  У некоторых видов паразитов имеется приуроченность к определенным видам рыб. Соответственно, назначается индивидуальное лечение.  Зная об этом, можно не переживать о заражении этими паразитами других видов рыб и содержать их вместе.  

"Сейчас наша служба как раз формирует такую базу по видовой спецификации паразитов, – говорит Мария Попова. – По сути, это мининаучная работа. Надеюсь, со временем она перерастет в макронаучную: кто-то из специалистов будет защищать ученую степень. Служба развивается, она в процессе становления. Будем рады принять новых сотрудников – биологов, ихтиопатологов. Очень нужен инфекционист. Работа интересная. Но сложная..." 

Метки: Приморский океанариум

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