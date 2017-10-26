В Китае завершился съезд Коммунистической партии

XIX национальный съезд Коммунистической партии Китая одобрил пересмотр устава организации, прописав руководящий принцип под названием "мысль о социализме с китайскими особенностями в новую эпоху Си Цзиньпина", сообщает ЕНВ.

Руководящие принципы являются важной частью устава КПК. Подобной честью были удостоены только два лидера коммунистического Китая – основатель КНР Мао Цзэдун и инициатор политики открытых дверей Дэн Сяопин.

Беспрецедентная скорость принятия поправок в устав отражает растущий авторитет Си Цзиньпина. В последний день съезда также были избраны около 200 членов ЦК партии. Кроме того, почти полностью обновится политбюро КПК, будут назначены 5 из 7 новых членов. Свои места в политбюро сохранят только председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр республики Ли Кэцян.