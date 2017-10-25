Во Владивостоке открылась выставка "Театральная", вызвавшая удивление у посетителей

Экспозиция открывшейся во Владивостоке выставки "Театральная" посвящена юбилею краевого академического театра имени М. Горького и должна продемонстрировать вклад художников в работу над театральным образом, сообщает ЕНВ.

На выставке представлены якобы редкие экспонаты из фондов театра: это живопись, графика, эскизы декораций, куклы, театральные костюмы, афиши, фотографии.

В числе экспонатов представлены эскизы костюмов от работников театра Горького, которые долгие годы хранились в архивах учреждения, а также работы Приморской государственной картинной галереи, которые принадлежат приморским художникам 50-70-х годов.

Как рассказала главный куратор выставки, искусствовед Ольга Зотова, выставки на театральную тему и ранее, и не раз проводились в картинной галерее.

"Пять лет назад художник-постановщик театра Горького Владимир Колтунов собрал выставку эскизов костюмов и декораций. В этот раз тема театра была прочитана нашими художниками намного шире. На выставке представлены абстрактные работы, тематические сюжеты, вольные интерпретации темы Петрушки, Пьеро, танцовщиц и это еще не всё. Здесь художники продемонстрируют, что театр жизни являет нам разнообразные сюжеты", - поделилась Ольга Зотова.

Выставка открылась 24 октября и продлится до 12 ноября. На ее открытии был аншлаг, и не только из-за впечатляющего фуршета от рестораторов "Экватора". Многие приоделись по праздничному. Так что нутро выставочного зала смотрелось по хорошему добротно и добро.

Но на самой выставке некоторые экспонаты вызывали чувство легкого недоумения и где-то даже зрительского недопонимания.

Например, портрет Юла Бриннера в пору творческой зрелости на фоне приморского пейзажа. "Эрудиты, правда, заметят: Юл покинул Приморье мальчиком, и никак не мог позировать художнику или его воображению на приморском пляже в образе 40-летнего мужчины. А эстеты откровенно поморщатся: при чем здесь театр им. Горького? Суперзвезда американского кинематографа и бродвейского шоу Юл Бриннер к нему никак не причастен", - рассказал посетитель выставки.

Портреты выставки вообще все чудо как хороши, и изображены на них приморские актеры. Да и подавляющее большинство экспонатов экспозиции родом из последних лет нынешнего века, и никак не претендуют на отражение всей 85-летней истории театра.

"Не сохранились фотографии и предметы театрального быта ушедших лет", - пояснила Ольга Зотова.