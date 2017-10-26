Профилактика здоровья отдаляет болезни и старость за горизонт человеческой жизни

Профилактика здоровья – неотъемлемая часть современной жизни. В условиях ухудшающейся экологии, сохранение и укрепление здоровья стали самоцелью огромного числа наших современников. Как известно, лекарства от старости не существует, но отдалить ее на дальние рубежи человеческой жизни – вполне возможно. Эксперты утверждают – спорт и современная медицина – вот верный путь в мир здоровья и долгой молодости, сообщает ЕНВ.

Как то австралийский врач Кеннет Джеффри верно подметил: "Нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые люди – те, у которых отсутствует разум для осознания законов природы, отсутствует сила воли для дисциплинирования себя". Профилактика болезней напрямую зависит от самоорганизации и дисциплины самого человека. Ученые установили, что всего лишь 25% состояния организма предопределены генетически. Остальные 75% можно регулировать образом жизни. В него входят питание, окружающая среда и, конечно, здоровый образ жизни.

Один из самых замечательных и эффективных способов профилактики не только болезней дыхательной системы, но и других многочисленных заболеваний, свойственных человеческому организму – дыхательные упражнения. Не зря гимнастика "по Стрельникову" так популярна в современном социуме. К ней прибегают все – от разнорабочих до представителей высших эшелонов власти.

При обычном – "поверхностном" – дыхании до 2/3 объема легких наполнены бедным кислородом – воздухом, не выведенным наружу при предыдущих выдохах. Для того чтобы воздух обновлялся полностью, необходимо при дыхании расширять не грудную клетку, а мышцы диафрагмы и брюшного пресса (именно так дышат профессиональные певцы). В таком случае кислород глубже проникает в легкие, а затем и в кровь, нормализуется деятельность органов брюшной полости. Правильное дыхание и специальные комплексы дыхательных упражнений обеспечивают глубокое насыщение крови кислородом и препятствуют образованию тромбов и гипертонии, способствуют саморегуляции организма, нормализуют обмен веществ, отчего косвенно способствуют похудению, стимулируют умственную и высшую нервную деятельность (в том числе и сон).

Правильное питание – еще один важнейший метод оздоровления и профилактики практически всех заболеваний. Это один из немногих управляемых человеком процессов, с помощью которого каждый человек может влиять на состояние своего здоровья, и, в первую очередь, на состояние желудочно-кишечного тракта. Наладить здоровое питание и следить за весом не так уж сложно. Достаточно, например, оказаться от жареной пищи, так как в процессе обжарки мяса при высоких температурах выделяются вредные вещества, повышающие риск развития раковых заболеваний желудка, кишечника, поджелудочной железы и груди.

Недавние исследования показали, что многие проблемы пищеварения, ведущие к преждевременному старению иммунной системы, вызваны стрессом. Длительное пребывание в состоянии стресса вредно для всего организма в целом. Нужно стараться избегать стрессовых ситуаций.

Одним из бесценных средств для профилактики различных заболеваний и оздоровления организма являются физические упражнения. Трудно спорить с фактами – йога, цигун, ходьба, гимнастика, велосипедные прогулки, плавание, любая другая динамическая практика – способствуют выделению эндогенных опиатов — внутренних наркотических веществ. Они известны своим сильным противовоспалительным действием, успокаивающим и гармонизирующим эффектами, общерегулирующей функцией. Физические упражнения способствуют снижению артериального давления, нормализации сердечной деятельности, развивают гибкость, вырабатывают гормоны, помогающие укреплению мышц и костей, а также активизируют выработку инсулина, который препятствует развитию диабета и снижает количество гормона стресса кортизола.

Кроме того, физическая нагрузка полезна для профилактики заболеваний желудка и кишечника. Воздействуя на брюшной пресс и внутрибрюшные органы, упражнения оказывают укрепляющее и регулирующее влияние на нервную систему, и такие органы как желудок, кишечник, печень, селезенку, почки.

Заместитель директора по научной работе Приморского института вертеброневрологии и мануальной медицины Ольга Фотина прокомментировала безусловную пользу занятия спортом, сделав небольшую оговорку: "С профилактической точки зрения – закаливание, лечебная физкультура, гимнастика, спортивная ходьба и прочие физические нагрузки – лучший способ сохранить здоровье на долгие годы. Но не стоит забывать об обратной стороне медали – некоторым людям спорт просто противопоказан. Например, при варикозе или хронической венозной недостаточности стоит отказаться от сильного напряжения ног. Бег и прыжки противопоказаны людям с сердечной недостаточностью и т. д. Поэтому, перед началом спортивной деятельности обязательно обратитесь к врачу и узнайте подробно о нагрузках, которые вам показаны", - пояснила она.