Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

24 октября 2017, 21:10
Штраф до полумиллиона рублей грозит гражданам, помогающим нелегалам

Штраф до полумиллиона рублей грозит гражданам, помогающим нелегалам

Соответствующие поправки могут быть приняты в комитете Госдумы 24 октября

Сегодня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит на своем заседании законопроект правительства, ужесточающий наказание за содействие нелегальным мигрантам. В случае принятия поправок, штрафы посредникам, помогающим нелегальным гражданам на территории РФ могут достигнуть полумиллиона рублей, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Гражданам, предоставившим жилплощадь или транспортное средство либо оказавшим иные услуги нелегалам, в случае принятия поправок придется заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас он не превышает 4 тыс. рублей).

Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс рублей (сейчас  25-30 тыс. рублей), штрафы для компаний составят 400–500 тыс. рублей (сейчас 200-300 тыс. рублей).

Изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП "Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".

В пояснительной записке к законопроекту МВД ссылается на рост числа выявленных в этой сфере нарушений. Так, в 2015 году было составлено 40 149 протоколов, в то время как в 2014-м их было значительно меньше - 37 698. В министерстве подчеркивают, что под формулировкой "предоставление иных услуг", прежде всего, понимается осуществление посреднической деятельности по оформлению разрешительных документов на пребывание или проживание в России для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в нашей стране нелегально. 

Метки: нелегалы, штрафы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотических средств в крупном размереВ Приморье завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотических средств в крупном размере
вчера, 19:50
Мошенник пытался сбыть масла каннабиса общей массой более четырех килограммов
В трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктовВ трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктов
вчера, 16:00
Проверку Россельхознадзора инициировали сотрудники полиции
Во Владивостоке пьяный подросток стал участником ДТПВо Владивостоке пьяный подросток стал участником ДТП
вчера, 13:30
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в Советском районе

Последние новости

Во Владивостоке открылась выставка "Театральная", вызвавшая удивление у посетителейВо Владивостоке открылась выставка "Театральная", вызвавшая удивление у посетителей
вчера, 20:20
Выставка посвящена юбилею краевого академического театра имени М. Горького
Оплата ЖКХ пойдет мимо управляющих компанийОплата ЖКХ пойдет мимо управляющих компаний
вчера, 19:40
Соответствующий законопроект поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Японский рынок анимации заработал 17,6 миллиарда долларов в 2016 годуЯпонский рынок анимации заработал 17,6 миллиарда долларов в 2016 году
вчера, 17:00
Годовые продажи аниме-индустрии впервые в истории превысили отметку в 2 трлн. иен

От первого лица

Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
20.10.2017 17:20
"Примтеплоэнерго" сменил руководителя 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+