Штраф до полумиллиона рублей грозит гражданам, помогающим нелегалам

Сегодня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рассмотрит на своем заседании законопроект правительства, ужесточающий наказание за содействие нелегальным мигрантам. В случае принятия поправок, штрафы посредникам, помогающим нелегальным гражданам на территории РФ могут достигнуть полумиллиона рублей, сообщают ЕНВ со ссылкой на "Известия".

Гражданам, предоставившим жилплощадь или транспортное средство либо оказавшим иные услуги нелегалам, в случае принятия поправок придется заплатить штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас он не превышает 4 тыс. рублей).

Должностным лицам будет грозить взыскание от 30 тыс. до 50 тыс рублей (сейчас 25-30 тыс. рублей), штрафы для компаний составят 400–500 тыс. рублей (сейчас 200-300 тыс. рублей).

Изменения предлагается внести в ст. 18.9 КоАП "Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".

В пояснительной записке к законопроекту МВД ссылается на рост числа выявленных в этой сфере нарушений. Так, в 2015 году было составлено 40 149 протоколов, в то время как в 2014-м их было значительно меньше - 37 698. В министерстве подчеркивают, что под формулировкой "предоставление иных услуг", прежде всего, понимается осуществление посреднической деятельности по оформлению разрешительных документов на пребывание или проживание в России для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в нашей стране нелегально.