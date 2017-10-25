В Приморье завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотических средств в крупном размере

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району Приморского края окончено расследование уголовного дела по сбыту крупной партии наркотических средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД края.

Во время следствия сотрудники полиции задержали наркосбытчика с поличным. Как сообщили представители МВД России, 21-летний житель села Люблино собрал верхушечные части дикорастущей конопли и незаконно изготовил раствор наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла). Обвиняемый договорился с покупателем об обмене наркотического средства на мотоцикл.

Сотрудники отдела по контрою за оборотом наркотиков задержали злоумышленника в момент передачи рюкзака с канистрами, в которых находилось наркотическое средство. Позже криминалистическая экспертиза установила, что изъятое вещество является раствором наркотического средства масла каннабиса (гашишного масла) общей массой более четырех килограммов.

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району возбуждено уголовное дело по незаконному сбыту наркотических средств, совершенном в крупном размере. Вина подсудимого доказана, сейчас ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.