Оплата ЖКХ пойдет мимо управляющих компаний

Дмитрий Медведев поддержал законопроект о введении прямых договоров между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями, который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в правительство, сообщает ЕНВ.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, управляющие компании стали нередко использовать собранные с жильцов средства нецелевым образом.

"Законопроект предусматривает возможность прямого перечисления средств, чтобы управляющие компании не могли распоряжаться ими, не могли прикасаться к этим деньгам. Есть факты, когда управляющая компания, имея задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, занимается, например, благотворительной деятельностью", — отметил он на совещании у главы правительства России.

При внесении поправок в Жилищный кодекс России, у собственников квартир появится возможность заключать договоры ресурсоснабжения не с управляющей организацией, а непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов. Жилищные платежи будут зачисляться на счета поставщиков напрямую.

Дмитрий Медведев заявил о необходимости продвижения данного закона, подчеркнув, что управляющие компании, видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан.

"Это же не их деньги. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры? Подготовьте окончательно к внесению на заседание правительства", — сказал глава правительства.

Отметим, что на прошлой неделе в ходе всероссийского селекторного совещания о готовности к осенне-зимнему периоду Дмитрий Козак сказал, что задолженность предприятий ЖКХ нарастает и уже на 10% больше аналогичного показателя 31 декабря прошлого года. Общий долг превышает 250 млрд рублей. При этом уровень собираемости платежей ЖКХ с населения превышает 95%.

В ходе совещания, Дмитрий Медведев возмутился, что сложившаяся ситуация - абсолютно вопиющая.

"Люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения. Это абсолютно недопустимо, и на это необходимо реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия", - подчеркнул глава правительства.