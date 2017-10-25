Японский рынок анимации заработал 17,6 миллиарда долларов в 2016 году

По данным японской ассоциации анимации, продажи национальной продукции в данной сфере, а также сопутствующих услуг и товаров впервые превысили 2 триллиона иен, или около 17,6 миллиарда долларов, сообщает ЕНВ.

Ассоциация Японской Анимации провела ежегодный опрос около ста анимационных компаний по всей стране. По официальным сведениям компаний, их продажи впервые превысили отметку в 2 триллиона иен.

Продажи DVD-дисков за рубежом составили примерно 6,75 миллиарда долларов. Кроме того, продажи других товаров в сфере анимации достигли отметки в 4,95 миллиарда долларов.

Ассоциация приводит в пример японский аниме-фильм "Твоё Имя", вызвавший большое внимание у зрительской аудитории. Эксперты отмечают возросшее вовлечение поклонников японского аниме в различных мероприятиях, в том числе, с участием актеров.

Председатель Ассоциации Японской Анимации Хиромити Масуда заявил, что компании хорошо поработали над анимационными эффектами, что привело к росту спроса на рынке. Он добавил, что рынок может продолжить увеличиваться дальше.