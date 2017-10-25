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Япония

24 октября 2017, 16:20
Японская делегация вновь посетит Курильские острова

Японская делегация вновь посетит Курильские острова

Об этом сообщили в японском посольстве

С 26 по 31 октября пройдет второй визит исследовательской делегации по совместной хозяйственной деятельности на четыре острова Курильской гряды. В данном мероприятии примут участия представители государственного и частного секторов из Японии, сообщает ЕНВ со ссылкой на посольство Японии в Российской Федерации.

Целью поездки называется реализация нескольких проектов. Их реализация запланирована на раннем этапе осуществления совместной хозяйственной деятельности. Договоренности об этом были достигнуты в ходе встречи на высшем уровне и встречи министров иностранных дел в сентябре. Главой японской делегации выступит помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.  

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил на своей пресс-конференции 20 октября: "Мне хотелось бы, чтобы Япония и Россия ориентировались на будущее для поиска взаимоприемлемого решения, совместно рисуя образ будущего четырех островов, с тем, чтобы реализовать заключение мирного договора".

Несмотря на сложность во взаимоотношениях из-за вопроса о четырёх курильских островах, обе стороны стремятся урегулировать давнюю проблему, возникшую после окончания Второй мировой войны.

Напомним, что первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан с 27 июня по 1 июля 2017 года. Тогда японская делегация ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японско-российскими проектам в области рыболовства, туризма, медицины, экологии, а также провела обмен мнениями с соответствующими местными представителями.

Метки: визит, Курилы

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