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Общество

24 октября 2017, 16:00
В трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктов

В трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктов

Проверку Россельхознадзора инициировали сотрудники полиции

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками полиции пресекли продажу потенциально опасных морских деликатесов во Владивостоке. Индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При проведении внеплановой выездной проверки инспекторами Россельхознадзора, осмотр холодильных камер и витрин в торговой точке на проспекте Острякова показал, что наряду с качественным товаром предприниматель реализовывал и продукцию неизвестного происхождения.

Так, охлаждённое филе морского гребешка (6,6 кг), охлаждённое мясо трубача (4,3 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая (9,2 кг), креветка травяная "чилим" варёно-мороженная (3 кг), варёно-мороженная креветка "шримс" (4 кг) мясо краба варёно-мороженное (7,6 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая "ботан" (6 кг) хранились без маркировки изготовителя.  Не исключено, что деликатесы были просрочены, представляя угрозу здоровью покупателей. Похожее правонарушение было выявлено сотрудниками УМВД по Владивостоку.

В территориальное Управление Росссельхознадзора поступил материал из отдела полиции, в котором указывалось, что индивидуальный предприниматель хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, в отсутствие необходимых документов, возможно, с истёкшими сроками годности.

В ходе проведения осмотра холодильных ларей торгового павильона, расположенного по проспекту Красного Знамени, выявлено хранение и реализация морепродуктов, не соответствующих ветеринарным нормам.

Креветка варёно-мороженная "приморская" (1 кг), креветка гребенчатая варёно-мороженная (1 кг), конечности краба камчатского варёно-мороженные (1,3 кг), краб целый "волосатик" варёно-мороженный (2,5 кг), креветка "северная" варёно-мороженная (2,5 кг) выставлялись на продажу без маркировки изготовителя и в отсутствии товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.

Также, поступивший из полиции материал, стал основанием для проверки ещё одного индивидуального предпринимателя, владеющего торговым павильоном на Океанском проспекте. Креветка гребенчатая свежемороженая весом (6 кг), краб волосатый целый свежемороженый (1 кг), кета охлаждённая (15 кг), икра лососёвая зернистая 1,5 кг хранились без маркировки изготовителя и в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

По словам государственных инспекторов Управления, морепродукты неизвестного происхождения нередко перерабатываются в антисанитарных условиях и хранятся с нарушением температурного режима. Потребляя потенциально опасные деликатесы, покупатели могли получить тяжелейшее отправление.

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение. Против нарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Предпринимателям грозят крупные штрафы.

Метки: морепродукты, проверки, Россельхознадзор, торговля

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