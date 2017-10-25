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Общество

24 октября 2017, 13:30
Во Владивостоке пьяный подросток стал участником ДТП

Во Владивостоке пьяный подросток стал участником ДТП

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в Советском районе

23 октября в 21.10 в дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском районе. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи, сообщает ЕНВ со ссылкой на УМВД края.

Установлено, что 16-летний водитель автомобиля Тойота Краун с признаками алкогольного опьянения двигался в направлении улицы Русской.

В районе дома №6 на улице Кирова подросток не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Тойота Ленд Крузер, двигавшимся во встречном направлении.

В результате автоаварии травмы получил 51-летний водитель Тойота Ленд Крузер. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу с ушибом головного мозга.

Стаж вождения водителя Тойота Ленд Крузер составляет 25 лет. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения он не привлекался. 

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подросток отказался. В присутствии матери в отношении несовершеннолетнего полицейскими составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем  транспортного средства  требования о прохождении  медицинского освидетельствования  на состояние опьянения), части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований  об обязательном  страховании гражданской  ответственности владельцев транспортных средств), части 2 статьи 12.3 КоАП РФ(управление транспортным средством  водителем, не имеющим при себе документов , предусмотренных ПДД), части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполение обязанностей  в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Метки: ДТП, МВД

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