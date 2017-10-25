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Китай

24 октября 2017, 13:20
Китай впервые применил беспилотные катера для прибрежной геологоразведки
Китай впервые применил беспилотные катера для прибрежной геологоразведки
Китай впервые применил беспилотные катера для прибрежной геологоразведки

Китай впервые применил беспилотные катера для прибрежной геологоразведки

Катера разработаны Шанхайским университетом

Китай направил две беспилотные лодки для присоединения к геологоразведочным работам вдоль своей береговой линии протяженностью 18 тыс. км, особенно в главных прибрежных зонах, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Гуанчжоуское управление морской геологической разведки представило два беспилотных катера, разработанных Шанхайским университетом для сбора данных и проведения видеосъемки, чем раньше занимались геодезисты.

Беспилотные лодки "Цзинхай-3" и "Цзинхайхун" перевозятся китайским оффшорным рыболовным судном нового поколения "ЮЭСЯЮЙ-90215" водоизмещением 887 тонн, которое оснащено краном для подъема лодок.

Лодки только что завершили обследование геологических морских условий на островах Дунмаочжоу у города Санья, где геодезисты в прошлом году потерпели неудачу в проведении полевого обследования из-за того, что корабли сели на мель.

Беспилотные лодки впервые были использованы в таком обследовании, отметил старший инженер названного управления Вэнь Минмин.

"Проводить обследования на мелководье бывает сложно, суда часто могут садиться на мель. Беспилотные лодки способны лучше справиться с этой задачей и помочь геодезистам избежать рисков", - указал он.

Длина лодки "Цзинхай-3" составляет 6,28 метра, ширина - 2,86 метра, грузоподъемность - 2,6 тонны, продолжительность плавания - более 200 морских миль. Она способна выполнять автоматическое топографическое картографирование, разведку морского дна и мониторинг окружающей среды.

Лодка "Цзинхайхун" длиной 2,7 метра может перемещаться со скоростью 6 морских миль в час - это новейшая модель, разработанная Шанхайским университетом. Она может осуществлять автоматическое планирование маршрута и навигацию при сборе гидрологических данных.

Институт исследований в области беспилотных лодок при Шанхайском университете является первым в Китае институтом, занимающимся проектированием и разработкой таких лодок с передовыми коммуникационными и вычислительными системами.

Гуанчжоуское управление морской геологической разведки отвечает за комплексное геологическое обследование прибрежных зон в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Хайнань, а также Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Метки: беспилотный катер, Китай

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