Китай впервые применил беспилотные катера для прибрежной геологоразведки

Китай направил две беспилотные лодки для присоединения к геологоразведочным работам вдоль своей береговой линии протяженностью 18 тыс. км, особенно в главных прибрежных зонах, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Гуанчжоуское управление морской геологической разведки представило два беспилотных катера, разработанных Шанхайским университетом для сбора данных и проведения видеосъемки, чем раньше занимались геодезисты.

Беспилотные лодки "Цзинхай-3" и "Цзинхайхун" перевозятся китайским оффшорным рыболовным судном нового поколения "ЮЭСЯЮЙ-90215" водоизмещением 887 тонн, которое оснащено краном для подъема лодок.

Лодки только что завершили обследование геологических морских условий на островах Дунмаочжоу у города Санья, где геодезисты в прошлом году потерпели неудачу в проведении полевого обследования из-за того, что корабли сели на мель.

Беспилотные лодки впервые были использованы в таком обследовании, отметил старший инженер названного управления Вэнь Минмин.

"Проводить обследования на мелководье бывает сложно, суда часто могут садиться на мель. Беспилотные лодки способны лучше справиться с этой задачей и помочь геодезистам избежать рисков", - указал он.

Длина лодки "Цзинхай-3" составляет 6,28 метра, ширина - 2,86 метра, грузоподъемность - 2,6 тонны, продолжительность плавания - более 200 морских миль. Она способна выполнять автоматическое топографическое картографирование, разведку морского дна и мониторинг окружающей среды.

Лодка "Цзинхайхун" длиной 2,7 метра может перемещаться со скоростью 6 морских миль в час - это новейшая модель, разработанная Шанхайским университетом. Она может осуществлять автоматическое планирование маршрута и навигацию при сборе гидрологических данных.

Институт исследований в области беспилотных лодок при Шанхайском университете является первым в Китае институтом, занимающимся проектированием и разработкой таких лодок с передовыми коммуникационными и вычислительными системами.

Гуанчжоуское управление морской геологической разведки отвечает за комплексное геологическое обследование прибрежных зон в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Хайнань, а также Гуанси-Чжуанском автономном районе.