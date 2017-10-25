БАДы – принимать или не принимать: вот в чем вопрос

Биологически активные добавки (БАД) для ведения нормальной жизнедеятельности человеку абсолютно не нужны, - уверены одни эксперты. Именно шарлатаны, торгующие пустышками втридорога, практически "убили" имидж буквосочетания "БАД" в России, но эти витаминосодержащие препараты человеку жизненно необходимы – считают другие. В данном противостоянии двух кардинально различных экспертных мнений разбирались ЕНВ.

Никто не станет спорить, что человеческому организму для нормального развития необходимы жиры, углеводы и белки, а также различные витамины, которые попадают в человеческий организм с пищей при полноценном питании, либо дополняются приемом специальных поливитаминов. БАД – это продукт, который получают достаточно трудоемким процессом путем вытяжки веществ из различных продуктов. То есть, как утверждают противники БАДов, один апельсин, запиханный в таблетку, здоровья не добавит.

"Стоимость такой таблетки раз в 100 дороже, чем тот же апельсин или черника, или другой продукт. Проведенный анализ в научном институте показал, что прием БАДов совершенно бесполезен, так как человек для своей жизнедеятельности получает все из продуктов питания, либо витаминного комплекса", - уверена одна из владивостокских диетологов, просившая не называть ее имя.

Тем не менее, в медицинской литературе появилось много эпизодических сообщений, указывающих, например, что внутривенное введение высоких доз витамина C способно помочь в лечении множества различных типов рака. Недавний эксперимент на животных показал, что большие дозы витамина C уничтожают раковые клетки. Таким образом, БАДы с витамином С могут положительно сказываться на самочувствии человека.

Второй момент, образование свободных радикалов в организме, которые, накапливаясь, могут убить человека. Противовесом им являются антиоксиданты, известные еще и как ловушки для свободных радикалов. Антиоксиданты поступают в организм двумя путями — одни при приеме пищи, а другие синтезирует сам организм.

"К антиоксидантам, содержащимся в пище и БАДах, относятся витамины A, C и E, а также селен. Также в этот список попадают витамины B2, B3 и B6, альфа-липоевая кислота, экстракт виноградных косточек, коэнзим Q10 и другие. Пища не может дать нам столько антиоксидантов, сколько необходимо для контроля свободных радикалов, и чем мы старше, тем сильнее это проявляется. Вот почему необходимо принимать БАДы", - считают приверженцы биодобавок.

Они поясняют: есть три универсальных добавки, которые рекомендуется принимать почти всем людям старше 30 лет. Прием БАДов может сыграть решающую вспомогательную роль в перепрограммировании устаревшего "генетического ПО". Три БАДа, которые следует принимать практически всем людям старше 30 — это витаминно-минеральный комплекс, рыбий жир и витамин D.

Директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины ВГМУ, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Беляев согласен с коллегами – сколько людей столько и мнений.

"Сам я не против БАДов, некоторые из них, например, могут применяться при состояниях остеохондроза, артроза и других заболеваний. В частности, это хондропротекторы, которые как раз даются в виде БАДов. Но, выбирая препарат, необходимо проконсультироваться со специалистом и, как минимум, включать здравый смысл", - отметил он.

Сложно поспорить, что современные методы ведения сельского хозяйства привели к значительному снижению содержания витаминов и минералов в продуктах, и почти никто из нас не съедает столько свежих фруктов и овощей, сколько нужно, чтобы получить достаточно витаминов и минералов. Поэтому, в этой ситуации, принимать или не принимать БАДы – индивидуальный выбор каждого человека.