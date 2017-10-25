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Общество

24 октября 2017, 12:10
Почта России отправит телеграммы из онлайна в оффлайн

Почта России отправит телеграммы из онлайна в оффлайн

Доставляться телеграмма будет в бумажном виде

На сайте Почты России в разделе telegramma.pochta.ru можно оформить онлайн-заказ телеграммы. Она будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде. Партнером проекта выступил поставщик услуги документальной электросвязи ПАО "Центральный Телеграф", сообщает ЕНВ.

При помощи онлайн сервиса по отправке телеграмм на сайте pochta.ru можно оформить и оплатить отправку текстового сообщения в любое время из любой точки мира при наличии доступа к сети интернет. При этом, сохраняются все преимущества телеграммы, отправляемой из оффлайн канала: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.

На сервисе доступен выбор из трех видов телеграмм: обыкновенная, поздравительная и ритуальная. Для поздравительных телеграмм в адрес жителей Москвы, некоторых населенных пунктов Московской области, Санкт-Петербурга и еще более 40 городов сервис предлагает возможность выбора поздравительного бланка –  всего более 50 вариантов художественных открыток.

Для доставки телеграммы теперь необязательно знать точный адрес получателя, достаточно указать номер его мобильного телефона. Оператор услуги сам уточнит адрес, по которому получателю будет удобно получить телеграмму.

По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При этом, онлайн сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату, например, если вы неожиданно вспомнили о приближающемся дне рождении друга и боитесь пропустить это событие.

Стоимость услуги онлайн-заказа телеграммы зависит от ее вида и региона доставки и составляет от 250 до 390 рублей. Оплатить услугу можно банковской картой или при помощи мобильного платежа. После оплаты на электронный адрес, указанный при оформлении телеграммы, будет отправлено уведомление об отправке телеграммы.


Метки: почта России, телеграмма

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