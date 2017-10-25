В режим свободного порта Владивосток войдет Комсомольск-на-Амуре

На Федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект изменений в статью 4 федерального закона "О свободном порте Владивосток" в части распространения режима свободного порта Владивосток на территорию муниципального образования города Комсомольска-на-Амуре и территорию аэропорта Комсомольска-на-Амуре "Хурба", расположенную в Комсомольском муниципальном районе Хабаровского края, сообщает ЕНВ.

Минвостокразвития России предлагает территорию СПВ распространить на второй по численности населения город Хабаровского края Комсомольск-на-Амуре, а также расположенный на территории смежного муниципального района аэропорт "Хурба".

"Применение режима будет способствовать развитию предприятий малого ‎и среднего бизнеса, а также позволит снизить себестоимость производимой продукции на 6%, увеличить чистую прибыль предприятий более чем в три раза", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительством Хабаровского края на первом этапе применения режима свободного порта на территории г. Комсомольска-на-Амуре предполагается реализовать 20 инвестиционных проектов с планируемым объемом частных инвестиций 9,57 млрд. рублей, созданием 4 358 новых рабочих мест.