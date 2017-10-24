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Политика

23 октября 2017, 21:40
Андрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительства

Андрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительства

Глава региона принял такое решение после посещения строительных площадок региона

Вице-губернатор Эдуард Портнов был освобожден от должности по решению врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. По сообщениям пресс-службы главы региона, Тарасенко остался неудовлетворён состоянием дел в строительной отрасли Приморья, сообщает ЕНВ.

Между тем, факт освобождения от должности Эдуарда Портнова было прокомментировано также пресс-службой приморского Законодательного Собрания: "Андрей Владимирович снял вице-губернатора за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля. Врио губернатора отметил, что давал шанс своему заместителю исправиться, продлив с ним контракт, но каких-либо изменений в ситуации не последовало".

Андрею Тарасенко не понравилось многое в работе вице-губернатора по строительству. Например, его не впечатлила низкая скорость строительных работ и разбитие строек на несколько подрядчиков.

Напомним, что новый глава региона не так давно не продлил контракты с четырьмя вице-губернаторами из команды прежнего губернатора края Владимира Миклушевского. В результате кадровых перестановок Илья Ковалёв, Евгений Полянской, Игорь Степаненко и Денис Бочкарёв покинули посты заместителей главы региона. При этом, последний был переведён на место руководителя департамента сельского хозяйства администрации края, который ранее возглавлял до начала 2017 года.

Метки: АПК

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