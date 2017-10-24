Расценки для публикации предвыборных материалов в периодическом печатном издании "Родное Приморье"

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов в главы Надеждинского сельского поселения назначенных на 26 ноября 2017 года и кандидатов в главы Славянского городского поселения назначенных на 24 декабря 2017, а также кандидатов в депутаты Губеровского сельского поселения назначенных на 24 декабря 2017

Редакция газеты "Родное Приморье" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов в главы Надеждинского сельского поселения назначенных на 26 ноября 2017 года и кандидатов в главы Славянского городского поселения назначенных на 24 декабря 2017, а также кандидатов в депутаты Губеровского сельского поселения назначенных на 24 декабря 2017, в периодическом печатном издании, газете Родное Приморье, Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 25 - 00501 от 04 декабря 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором) в Приморском крае, по следующим расценкам:

Стоимость 1 кв. см. печатной площади – 100 рублей, минимальное размещение 100 кв.см печатной площади.