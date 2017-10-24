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Общество

23 октября 2017, 19:30
В Приморье приедет правнучка Максима Горького
В Приморье приедет правнучка Максима Горького
В Приморье приедет правнучка Максима Горького
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В Приморье приедет правнучка Максима Горького

Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра

Приморский краевой академический театр им. Горького войдет в юбилейный 85-ый театральный сезон постановками пьес Максима Горького и Александра Галича, сообщает ЕНВ.

"Юбилейная, последняя декада октября 2017 года будет чрезвычайно насыщена выставками, премьерами и концертами "по поводу", - об этом сегодня на пресс-конференции в паркетном зале драмтеатра сообщил  руководитель театра Ефим Звеняцкий.

С 23 по 29 октября площадками для проведения юбилея станут не только большая и малая сцены театра. Пресс-конференции, выставки, творческие вечера и концерты пройдут и в музее Арсеньева, и в Дальневосточном государственном институте искусств, и в картинной галерее.

Отвечая на вопрос ЕНВ, Звеняцкий рассказал о репертуаре и о планах на предстоящий сезон.

"Эдит и её Демоны"— именно с этой постановки, уже полюбившейся зрителями, 18 августа 2017 года начался новый сезон. Также в сезоне публику приглашают на спектакли "Анна Каренина", "Женитьба", "Дама с камелиями", "С любимыми не расставайтесь", а также комедию "№ 13 или безумная ночь". На малой сцене с успехом идут постановки "Смех Лангусты" и "Варшавская мелодия". Планируют поставить в юбилейный год "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена, сатирическую комедию Ильфа и Петрова "12 стульев", трагедию Максима Горького "Васса Железнова".

"Мы ставим в Приморье раннюю версию известной пьесы Горького, у которой общего с известной пьесой – одно название  и имя героини. Вассу репетирует Светлана Салахутдинова. Лариса Белоброва в этом спектакле не занята, она в последнее время, как мне показалось, вообще отказывается от новых ролей… Пьесу Галича планируем репетировать в феврале следующего года", - рассказал режиссер Вадим Данцигер.

"85 лет – это дата не круглая. Но эта дата, она значима, особенно для тех людях, которые создавали этот театр. Кстати, новое здание театра было открыто в 1975 году премьерой спектакля "В списках не значился" по повести Бориса Васильева о защитниках Брестской крепости. Я в этом спектакле играл главного героя, лейтенанта Плужникова", - отметил Ефим Звеняцкий.

Напомним, что за 85 лет в театре имени Максима Горького поставили более пятисот пьес, артисты регулярно выезжают на гастроли, в том числе и за границу. Значимым событием стало недавнее присуждение театру премии правительства Российской федерации в области культуры за спектакль "Крейсера".

Еще одним значимым событием станет приезд в Приморье правнучки Максима Горького. Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра имени российского классика.

"Она прямая наследница писателя и очень хороший человек. В рамках юбилейной программы можно будет с ней увидеться и пообщаться", – сказал Вадим Данцигер.

Напомним, что юбилейная неделя театра продлится с 24 по 29 октября. В первый день праздничной программы в театре пройдет научно-практическая конференция. На Алеутской  14а, в Приморском отделении союза художников России откроется выставка "Театральная", где будут представлены живопись, графика, эскизы декораций, куклы, театральные костюмы. Вечером на малой сцене театра состоится спектакль "Смех лангусты".

В среду, 25 октября, темой "Проблематика и актуальность искусства в условиях мультикультурного общества" на малой сцене театра завершится научно-практическая конференция.

Вечером в четверг, 26 октября, Ефим Звеняцкий проведет юбилейный творческий вечер "Таланты и их поклонник" - шоу поставлено на музыку рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" столичными и заезжими знаменитостями в модной и отчасти рваной обуви.

В пятницу, 27 октября, в Приморском государственном музее имени Владимира Арсеньева начнет работу выставка "85. История театра в фотографиях, документах, воспоминаниях".

Вечером того же дня на сцене театра будет представлена музыкально-мистическая мелодрама "Эдит и ее демоны".

В субботу, 28 октября, в театре пройдет юбилейный вечер "85 лет почти аншлагов" в постановке все тех же гостей Приморья…

Завершится праздничная неделя в воскресенье, 29 октября, музыкальным концертом "Моменты…" заслуженной артистки России Ларисы Белобровой.

Метки: театр, юбилей

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