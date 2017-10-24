Интерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во Владивостоке

21-22 октября в ТРК "Седанка Сити" проходила интерьерная выставка "Barlette-2017". Здесь собрались ведущие производители и поставщики продукции и услуг интерьерной индустрии. Гости выставки смогли посетить семинары, презентации и мастер-классы, а также познакомиться с последними трендами интерьерного рынка, сообщает ЕНВ.

Свои товары на выставке представили крупные интерьерные компании Владивостока. На минувших выходных в торговом комплексе "Седанка Сити" прошло множество мероприятий, посвященных актуальным вопросам интерьерной направленности – семинаров, круглых столов, дискуссий и мастер-классов.

"Прежде всего, мы предлагаем нашим покупателям качественный сервис, – рассказывает один из участников выставки, представляющий свои товары на рынке интервьюера, директор дизайн-салона "БЛИЦ" Алена Зайцева. – Наша компания является новатором в своем сегменте рынка. На этой выставке мы представляем последние тенденции в оформлении окна и помещения. В рамках выставки наша компания проводит модный показ одежды дизайнера Юлии Воротниковой под брендом Lopkhan. Сегодня на выставке проходит показ ее новой коллекции, о которой мы решили расспросить ее саму более подробно".

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Илоны Коломейцевой.

Справка: На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

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