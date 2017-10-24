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Экономика

23 октября 2017, 18:00
Проект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в Приморье

Проект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в Приморье

Гелиевый хаб разработают компании ООО ""Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий"

Компании Группы "Газпром" презентовали проект гелиевого хаба для крупнейших мировых покупателей. ООО "Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий" во Владивостоке представили потенциальным клиентам проект логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров (хаба). В мероприятии приняли участие крупнейшие международные гелиевые трейдеры, первый заместитель генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Владимир Печурчик, представители портов Владивостока и Находки, и стивидорных компаний (операторов портовых терминалов погрузки и выгрузки судов), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. 

Проект компании "Газпром газэнергосеть гелий" будет реализован в ТОР "Надеждинская". Компания получила статус резидента в мае 2017 года. Общий объём инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей.

Гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома", будет доставляться в логистический центр на территории ТОР "Надеждинская" (Приморский край). Перевозка гелия будет осуществляться в жидком состоянии при сверхнизкой температуре (-269°С) в специальных криогенных контейнерах с многослойной вакуумной и азотной изоляцией. Специалисты центра будут проводить комплекс технологических и сервисных процедур с этими контейнерами и отправлять их в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.

Проект создания логистического центра синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия - до 60 млн куб. м в год - этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире. "Газпром экспорт" сейчас завершает процесс подписания долгосрочных контрактов на экспорт гелия.

В настоящее время Корпорация развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов. Так, завершается строительство автомобильной дороги, ведутся работы по обеспечению площадки водоснабжением и водоотведением, газо- и электроснабжением. Управляющая компания обеспечила резидентов ТОР временным электроснабжением на период строительства.

Напомним, ТОР "Надеждинская" - это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это одна из первых на Дальнем Востоке территория опережающего развития, созданная постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. Презентация инвестиционных возможностей территории опережающего развития "Надеждинская" состоялась в рамках ВЭФ-2017. В настоящее время в ТОР "Надеждинская" 32 резидента реализуют инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений более 23 млрд рублей. Планируется создать более 3 тысяч новых рабочих мест.

Метки: газпром, гелий, ТОР

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