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В мире

23 октября 2017, 17:00
Жители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложения

Жители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложения

Референдумы состоялись в Ломбардии и Венето

Жители двух северных регионов Италии, Ломбардии и Венето, проголосовали за большую автономию в таких областях, как налогообложение. Референдумы состоялись в воскресенье, сообщает ЕНВ.

Правительства регионов сообщают, что подсчет голосов почти завершен. Согласно предварительным результатам, более 90 процентов избирателей проголосовали за увеличение автономии.

Отметим, что на два этих региона приходится около 30 процентов ВВП Италии. При этом, у жителей Ломбардии и Венето существует глубокое чувство недовольства, поскольку часть из них считает, что их налоги расходуются на развитие других регионов страны.

Хотя данные референдумы не имеют обязательной силы, главы двух регионов надеются, что их результаты помогут принять более выгодное положение в переговорах с центральным правительством в Риме. Главы регионов принадлежат к правой партии "Северная Лига", которая скептически относится к европейской интеграции и выступает против принятия беженцев и иммигрантов. В настоящее время внимание сосредоточено на том, выиграет ли партия на национальных выборах в следующей весне, в условиях нарастающего присутствия правых сил в парламентах других европейских стран.

Метки: Италия

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