Правительство продлит программы по обеспечению молодых семей жильем

19 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства об утверждении "пилотной" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и формирование комфортной городской среды", сообщает ЕНВ.

Минстрой России предлагает продолжить реализацию программы "Доступное жильё". Кроме того, правительство рассматривает возвращение таких программ, как "Обеспечение жильём молодых семей", "Жильё для российских семей", "Обеспечение жильём военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы и приравненных к ним лиц".

Согласно опубликованному проекту постановления, к 2018 году 28,49 тысячи семей в России получат свои собственные квартиры по программе "Доступное жилье", а к 2019 году их станет 32,08 тысячи.

В Приморском крае по программам "Доступное жилье", "Обеспечение жильём молодых семей", "Жильё для российских семей", "Обеспечение жильём военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы и приравненных к ним лиц" будут возведены три девятиэтажных панельных дома, общей жилой площадью 36 тысяч кв. м., что примерно составит 576 квартир. Первый дом планируется к сдаче уже к концу 2017 года в районе "Зеленого угла". Все до единой квартиры отдадут участникам федеральной программы "Жильё для российских семей".