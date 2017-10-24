Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

23 октября 2017, 15:00
Правительство продлит программы по обеспечению молодых семей жильем

Правительство продлит программы по обеспечению молодых семей жильем

Деньги на эти цели выделят, как минимум, на два года вперед

19 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства об утверждении "пилотной" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и формирование комфортной городской среды", сообщает ЕНВ.

Минстрой России предлагает продолжить реализацию программы "Доступное жильё". Кроме того, правительство рассматривает возвращение таких программ, как "Обеспечение жильём молодых семей", "Жильё для российских семей", "Обеспечение жильём военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы и приравненных к ним лиц".

Согласно опубликованному проекту постановления, к 2018 году 28,49 тысячи семей в России получат свои собственные квартиры по программе "Доступное жилье", а к 2019 году их станет 32,08 тысячи.

В Приморском крае по программам "Доступное жилье", "Обеспечение жильём молодых семей", "Жильё для российских семей", "Обеспечение жильём военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы и приравненных к ним лиц" будут возведены три девятиэтажных панельных дома, общей жилой площадью 36 тысяч кв. м., что примерно составит 576 квартир. Первый дом планируется к сдаче уже к концу 2017 года в районе "Зеленого угла". Все до единой квартиры отдадут участникам федеральной программы "Жильё для российских семей".

Метки: жилье, программа

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Андрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительстваАндрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительства
вчера, 21:40
Глава региона принял такое решение после посещения строительных площадок региона
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского краяНовый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края
вчера, 14:00 1
Перестановки во власти продолжаются
В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра ВладивостокаВ Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Владивостока
20 октября 2017, 21:20
Генеральная прокуратура утвердила обвинение также в отношении других фигурантов дела

Последние новости

В Приморье приедет правнучка Максима ГорькогоВ Приморье приедет правнучка Максима Горького
вчера, 19:30
Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра
Интерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во ВладивостокеИнтерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во Владивостоке
вчера, 19:10
В рамках выставки прошли представления, семинары, дискуссии, мастер-классы и даже показ мод от ведущих игроков интерьерного рынка Приморья
Проект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в ПриморьеПроект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в Приморье
вчера, 18:00
Гелиевый хаб разработают компании ООО ""Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий"

От первого лица

Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+