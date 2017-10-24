Американский атомный авианосец зашёл в военно-морскую базу Южной Кореи

Американский боевой авианосец "Рональд Рейган" прибыл в южный город Пусан в субботу. Ранее местом постоянной дислокации авианосца являлся японский порт Йокосука, расположенный к югу от Токио, сообщает ЕНВ.

Корабль участвовал в пятидневных совместных учениях Южной Кореи и Соединённых Штатов, завершившихся в пятницу. Учения проводились в водах вокруг Корейского полуострова для подготовки к потенциальному противодействию северокорейским подводным лодкам и ракетным атакам.

Военно-морской флот США в субботу разрешил журналистам доступ на борт стратегического судна. На корабле находятся около 70 самолетов, в том числе FA-18 и E2-D.

Первый применялся во время военных операций в Сирии и Ираке. Второй же, несмотря на почтенный возраст серии моделей, по-прежнему состоит на службе вооружённых сил США, Израиля, Франции и Японии. Между тем, хотя первые самолёты этого типа разработаны ещё в 1960 году, сейчас ведётся их модернизация.

Выступая перед журналистами, командующий ВМС США в Южной Корее, контр-адмирал Брэд Купер, заявил, что его войска готовы помочь стабилизировать ситуацию на полуострове.