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Южная Корея

23 октября 2017, 14:40
Американский атомный авианосец зашёл военно-морскую базу Южной Кореи

Американский атомный авианосец зашёл в военно-морскую базу Южной Кореи

Авианосец вошел в южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане после участия в совместных учениях между двумя странами

Американский боевой авианосец "Рональд Рейган" прибыл в южный город Пусан в субботу. Ранее местом постоянной дислокации авианосца являлся японский порт Йокосука, расположенный к югу от Токио, сообщает ЕНВ.

Корабль участвовал в пятидневных совместных учениях Южной Кореи и Соединённых Штатов, завершившихся в пятницу. Учения проводились в водах вокруг Корейского полуострова для подготовки к потенциальному противодействию северокорейским подводным лодкам и ракетным атакам.

Военно-морской флот США в субботу разрешил журналистам доступ на борт стратегического судна. На корабле находятся около 70 самолетов, в том числе FA-18 и E2-D.

Первый применялся во время военных операций в Сирии и Ираке. Второй же, несмотря на почтенный возраст серии моделей, по-прежнему состоит на службе вооружённых сил США, Израиля, Франции и Японии. Между тем, хотя первые самолёты этого типа разработаны ещё в 1960 году, сейчас ведётся их модернизация.

Выступая перед журналистами, командующий ВМС США в Южной Корее, контр-адмирал Брэд Купер, заявил, что его войска готовы помочь стабилизировать ситуацию на полуострове.

Метки: авианосец, Южная Корея

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