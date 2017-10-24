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Политика

23 октября 2017, 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края

Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края

Перестановки во власти продолжаются

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал распоряжение о назначении нового вице-губернатора, который будет курировать финансовые вопросы края. Им стала Татьяна Казанцева, сообщает ЕНВ.

 Ранее, Казанцева на протяжении 20 лет занимала должность директора краевого департамента финансов.

По сообщению пресс-секретаря врио губернатора Олеси Ясевич, глава региона считает, что Татьяна Владимировна зарекомендовала себя как ответственный и эффективный управленец, и "она продолжит курировать вопросы финансов, но уже в другом, более высоком, статусе".

Татьяна Владимировна Казанцева – уроженка Владивостока.

В 1988 году с красным дипломом окончила Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета по специальности "Экономика и организация промышленности продовольственных товаров".

Успешно окончила аспиранту Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Имеет ученую степень – кандидат экономических наук.

Практически с начала становления налоговой службы в Приморском крае до 1998 года работала в налоговой инспекции по Владивостоку, заняла должность заместителя начальника.

С 1998 года начала работу в финансовом управлении Приморского края. В 2001 году Татьяна Казанцева возглавила управление, позднее переименованное в департамент финансов Приморского края.

Удостоена Благодарности Министра финансов РФ, нагрудного знака "Отличник финансовой службы", других федеральных и краевых наград.

Метки: АПК

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Мнения, комментарии (1)

Рома, 23.10.2017 14:35
Кто это? От того, что ее ни кто не знает, она лучший вариант!

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