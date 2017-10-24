Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

23 октября 2017, 14:20
Набить "портак" во Владивостоке модно, но небезопасно

Набить "портак" во Владивостоке модно, но небезопасно

Самые страшные последствия татуировок – СПИД и вирусный гепатит В

Современный "портак" (татуировка, выполненная самодельной машинкой, - прим. ред.) –"портаком" назвать крайне сложно. Тенденция последних лет показывает – российское население на татуировках помешалось, чем не преминули воспользоваться расплодившиеся как грибы после дождя тату-салоны. В отличие от советских лет, сегодня татуировка не воспринимается как "метка зэка", наносится не в подвалах, а в цивилизованных специализированных учреждениях, она приравнена к косметологической процедуре, стоит немалых денег и наносится безболезненно. Но настолько ли безопасна модная процедура нанесения татуировки, разбирались ЕНВ.

Очевидно, чтобы избежать проблем с последствиями нанесения татуировок, обращаться нужно только в лицензированные тату-салоны, а также, к профессиональным тату-художникам.  Где их найти – вопрос, поражающий своей простотой и сложностью одновременно.

Несмотря на то, что сами мастера тату признают, что требования к салонам сегодня довольно серьезные, и опасность заражения сейчас сведена к нулю, проверки (той же СЭС) проходят редко и практически все тату-салоны можно смело относить к "полулегальным" учреждениям.  Из 100 салонов во Владивостоке – 40 работают в "кустарных" условиях. Нормы и правила гигиены, которые обязан соблюдать тату-художник, при этом, часто не соблюдаются.

Например, при работе мастер обязан использовать перчатки, убрать волосы и надеть не пачкающуюся одежду. Стоит отметить, что использование нестерильных игл чревато развитием очень серьезных заболеваний, среди которых СПИД и вирусный гепатит В, симптомы заражения которыми заметны далеко не сразу.

Кроме того, ученые выявили, что многие чернила, используемые во время нанесения рисунка, являются канцерогенными, другими словами, они способны вызвать развитие онкологических образований. Самым опасным из обнаруженных веществ можно назвать бензопирен, провоцирующий рак кожи.

Иногда татуировка приносит обладателю лишь дискомфорт. Чаще всего это случается при нарушении необходимых правил ухода. Так иногда татуированная поверхность может подвергнуться заражению при преждевременном контакте с одеждой либо при попадании бактериальных частиц на поверхность воспаленной кожи.

Воспаление может возникнуть из-за натирания татуированного участка синтетическими либо шерстяными тканями еще до полного заживления кожи. Патологические процессы могут развиться при механических повреждениях, царапинах на области наколки. Иногда наблюдается выцветание по причине чрезмерного воздействия ультрафиолета.

Медленное либо сильно дискомфортное заживление может объясняться ослаблением иммунитета (болезнями, алкоголем, неправильным питанием). Но бывает и так, что в своих бедах виноват сам "пациент", прибегнувший к татуировке.

"Мода на татуировки набирает обороты во Владивостоке. У меня, например, очередь из желающих – на месяц вперед. Профессиональный мастер к процедуре нанесения татуировки подходит очень ответственно. Во-первых, мы сразу и как можно доходчивее объясняем, что "татушка" – это, в любом случае, травмирование верхних покровов кожи, и поэтому после похода в салон необходимо осуществлять за татуировкой самый тщательный уход. Я всего два раза в своей практике столкнулся со случаями, когда клиенты сразу после набивки тату пошли купаться в местном грязном водоеме, и получили инфекцию, вследствие которой последовало воспаление и лечение. Вопрос – кто в этой ситуации виноват? Явно не мастер, набивавший картинку", - рассказал тату-мастер салона Sun Beauty Александр.

Несмотря на то, что сегодня в тату-салонах используют новые гипераллергенные краски на органической основе, специалисты рекомендуют перед проведением процедуры, сделать пробное введение крохотной дозы красящего вещества под кожу, чтобы убедиться в безопасности препарата. Но даже перед нанесением полноценной татуировки в проверенном тату-салоне нужно сто раз подумать. Ведь свести рисунок с кожи, если он надоест, будет очень сложно, дорого, а иногда даже практически невозможно.

Метки: Sun Beauty, тату

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье приедет правнучка Максима ГорькогоВ Приморье приедет правнучка Максима Горького
вчера, 19:30
Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра
Интерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во ВладивостокеИнтерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во Владивостоке
вчера, 19:10
В рамках выставки прошли представления, семинары, дискуссии, мастер-классы и даже показ мод от ведущих игроков интерьерного рынка Приморья
В Находке перед судом предстанет местный житель, ограбивший пенсионера на кладбищеВ Находке перед судом предстанет местный житель, ограбивший пенсионера на кладбище
вчера, 14:10
Подсудимый похитил 695 тыс. рублей

Последние новости

Андрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительстваАндрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительства
вчера, 21:40
Глава региона принял такое решение после посещения строительных площадок региона
Проект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в ПриморьеПроект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в Приморье
вчера, 18:00
Гелиевый хаб разработают компании ООО ""Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий"
Жители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложенияЖители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложения
вчера, 17:00
Референдумы состоялись в Ломбардии и Венето

От первого лица

Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+