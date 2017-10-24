Набить "портак" во Владивостоке модно, но небезопасно

Современный "портак" (татуировка, выполненная самодельной машинкой, - прим. ред.) –"портаком" назвать крайне сложно. Тенденция последних лет показывает – российское население на татуировках помешалось, чем не преминули воспользоваться расплодившиеся как грибы после дождя тату-салоны. В отличие от советских лет, сегодня татуировка не воспринимается как "метка зэка", наносится не в подвалах, а в цивилизованных специализированных учреждениях, она приравнена к косметологической процедуре, стоит немалых денег и наносится безболезненно. Но настолько ли безопасна модная процедура нанесения татуировки, разбирались ЕНВ.

Очевидно, чтобы избежать проблем с последствиями нанесения татуировок, обращаться нужно только в лицензированные тату-салоны, а также, к профессиональным тату-художникам. Где их найти – вопрос, поражающий своей простотой и сложностью одновременно.

Несмотря на то, что сами мастера тату признают, что требования к салонам сегодня довольно серьезные, и опасность заражения сейчас сведена к нулю, проверки (той же СЭС) проходят редко и практически все тату-салоны можно смело относить к "полулегальным" учреждениям. Из 100 салонов во Владивостоке – 40 работают в "кустарных" условиях. Нормы и правила гигиены, которые обязан соблюдать тату-художник, при этом, часто не соблюдаются.

Например, при работе мастер обязан использовать перчатки, убрать волосы и надеть не пачкающуюся одежду. Стоит отметить, что использование нестерильных игл чревато развитием очень серьезных заболеваний, среди которых СПИД и вирусный гепатит В, симптомы заражения которыми заметны далеко не сразу.

Кроме того, ученые выявили, что многие чернила, используемые во время нанесения рисунка, являются канцерогенными, другими словами, они способны вызвать развитие онкологических образований. Самым опасным из обнаруженных веществ можно назвать бензопирен, провоцирующий рак кожи.

Иногда татуировка приносит обладателю лишь дискомфорт. Чаще всего это случается при нарушении необходимых правил ухода. Так иногда татуированная поверхность может подвергнуться заражению при преждевременном контакте с одеждой либо при попадании бактериальных частиц на поверхность воспаленной кожи.

Воспаление может возникнуть из-за натирания татуированного участка синтетическими либо шерстяными тканями еще до полного заживления кожи. Патологические процессы могут развиться при механических повреждениях, царапинах на области наколки. Иногда наблюдается выцветание по причине чрезмерного воздействия ультрафиолета.

Медленное либо сильно дискомфортное заживление может объясняться ослаблением иммунитета (болезнями, алкоголем, неправильным питанием). Но бывает и так, что в своих бедах виноват сам "пациент", прибегнувший к татуировке.

"Мода на татуировки набирает обороты во Владивостоке. У меня, например, очередь из желающих – на месяц вперед. Профессиональный мастер к процедуре нанесения татуировки подходит очень ответственно. Во-первых, мы сразу и как можно доходчивее объясняем, что "татушка" – это, в любом случае, травмирование верхних покровов кожи, и поэтому после похода в салон необходимо осуществлять за татуировкой самый тщательный уход. Я всего два раза в своей практике столкнулся со случаями, когда клиенты сразу после набивки тату пошли купаться в местном грязном водоеме, и получили инфекцию, вследствие которой последовало воспаление и лечение. Вопрос – кто в этой ситуации виноват? Явно не мастер, набивавший картинку", - рассказал тату-мастер салона Sun Beauty Александр.

Несмотря на то, что сегодня в тату-салонах используют новые гипераллергенные краски на органической основе, специалисты рекомендуют перед проведением процедуры, сделать пробное введение крохотной дозы красящего вещества под кожу, чтобы убедиться в безопасности препарата. Но даже перед нанесением полноценной татуировки в проверенном тату-салоне нужно сто раз подумать. Ведь свести рисунок с кожи, если он надоест, будет очень сложно, дорого, а иногда даже практически невозможно.