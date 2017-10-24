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Общество

23 октября 2017, 14:10
В Находке суд перед судом предстанет местный житель, ограбивший пенсионера на кладбище

В Находке перед судом предстанет местный житель, ограбивший пенсионера на кладбище

Подсудимый похитил 695 тыс. рублей

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Находки., который обвиняется в рабеже, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, преступление совершено весной 2017 года на кладбище в пос. Ливадия. Потерпевший (1937 года рождения), накопив в течение длительного периода 700 тыс. рублей, решил спрятать все свои сбережения. Для этого он сложил денежные средства в банку, которую закопал рядом с могилой покойной родственницы в п. Ливадия.

В связи с материальными трудностями в мае 2017 года он пришел на кладбище и выкопал банку, достав оттуда 5 тыс. рублей. В этот момент за ним наблюдал фигурант, который решил завладеть чужим имуществом.

Подойдя к пенсионеру со спины, он с силой обхватил его и забрал банку с деньгами, в которой находились 695 тыс. рублей. Оттолкнув потерпевшего на землю, нападавший скрылся с места преступления. Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Метки: грабеж, прокуратура

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