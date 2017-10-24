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Япония

23 октября 2017, 13:40
Тайфун "Лан" подошёл к берегам Японии

Тайфун "Лан" подошёл к берегам Японии

В 50 муниципалитетах объявлена эвакуация

Разрушительный тайфун "Лан" движется на северо-восток над префектурой Сидзуока в центральной Японии. Он уже обрушился на тихоокеанское побережье страны. В регионах страны наблюдаются сильные дожди, в большинстве южных префектурах Японии зафиксированы порывистые ветры, сообщает ЕНВ.

Японское метеорологическое агентство сообщает, что тайфун достиг берегов около 3 часов утра по местному времени в понедельник и продолжил движение на северо-восток. В 5 часов утра в районе года Нумадзу (префектура Сидзиока) зафиксирована скорость ветра в 60 километров в час.

Как сообщали в японской метеослужбе, скорость тайфуна может достигнуть 144 километров в час. Атмосферное давление тайфуна "Лан" составляет 955 гектопаскалей.

В зоне шторма находятся пять регионов Японии – Токай, Канто-Кошинетцу, Кинки, Хокурику и Тохоку. В регионах Токай, Канто-Кошин, Хокурику и Тохоку наблюдаются сильные ливневые дожди.

Японские синоптики предупреждают об опасности оползней, выхода рек из берегов, сильного ветра и высокого уровня волн. Некоторые транспортные маршруты были отменены из-за тайфуна.

По информации японской вещательной компании NHK, по состоянию на 4:30 утра 50 муниципалитетов издали распоряжения об эвакуации. Еще 182 муниципальных образования выпустили рекомендации по эвакуации.

Напомним, что ранее сообщалось о передвижении тайфуна "Лан" по Филлипинскому морю. Ориентировочно в середине этой недели "Лан" покинет Японию, и уйдёт в северо-западную часть Тихого океана. Прогнозируется, что он может зацепить и Приморский край, однако воздействие на регион ограничится сильным северо-восточным ветром на побережье.

Метки: тайфун, Япония

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