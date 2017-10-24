Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

23 октября 2017, 13:20
Организаторы объявили о скором подведении итогов международного конкурса "Сказки волшебного лотоса"

Организаторы объявили о скором подведении итогов международного конкурса "Сказки волшебного лотоса"

На данный момент обработано 89,9% заявок конкурсантов

Продолжается работа жюри международного конкурса сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса-2017", организованного в приморской столице. Организаторы рассматривают 1853 произведения, поданных 713 участниками из 16 стран мира и 77 российских регионов, сообщает ЕНВ.

Заявки на участие во втором сезоне литературного конкурса "Сказки волшебного лотоса" принимались через специально созданный сервис www.magic-lotus.ru с 15 августа до 1 октября 2017 года. В настоящее время работает жюри проекта, определяющее победителей и призеров в пяти номинациях:

  1. "Народная мудрость" – поучительные сказки или рассказы по мотивам русских народных пословиц и поговорок (10–30 тыс. знаков, включая пробелы).
  2. "Широка страна моя родная" – сказки, рассказы, былины о богатырях и их подвигах, патриотические сказки или рассказы о Родине (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  3. "Волшебный эликсир" – рассказы в жанре "фэнтези", мистические сюжеты (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  4. "Стрела Амура" – сказки и рассказы о любви (только лирические сюжеты, без жаргонизмов и вульгарностей) (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).
  5. "В дружбе – правда" – сказки и рассказы о дружбе (10–40 тыс. знаков, включая пробелы).

Конкурс "Сказки волшебного лотоса" был основан Центром социальных инноваций "Черный куб" в 2015 году, в рамках Года литературы в России. Тогда, в первый сезон проведения проекта его участниками стали авторы из 70 субъектов РФ и 15 стран мира, приславшие 1504 произведения. В этом году было решено провести второй сезон литературного конкурса в жанре сказок и детских рассказов. Результаты этого года превзошли итоги первого конкурса "Сказок" – 713 авторов из 16 стран мира и 77 российских регионов прислали 1853 произведения в период с 15 августа по 1 октября.

"В настоящее время компетентное жюри конкурса проводит отбор лучших работ, присланных авторами со всего мира, - отмечает директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Международный конкурс "Сказки волшебного лотоса" не имеет границ – его участниками вот уже второй сезон становятся, как взрослые, так и дети всех возрастов. Работы нам присылают не только из стран ближнего зарубежья, но и со всех концов света. В этом году участниками конкурса стали литераторы из таких стран, как США, Дания, Таиланд, Германия, Великобритания, Канада. Великий русский язык любят во всем мире! На сегодняшний день из произведений 713 участников проекта члены жюри рассмотрели сказки и рассказы 641 конкурсанта, поэтому в скором времени мы обязательно объявим о результатах II сезона "Сказок волшебного лотоса".

Конкурс сказок и детских рассказов "Сказки волшебного лотоса" направлен на поддержку талантливых писателей, творческих инициатив людей, искренне любящих русский язык. Победители и призеры будут опубликованы во втором сборнике "Сказки волшебного лотоса", который будет выпущен по итогам конкурса. Кроме того, специальный приз от спонсора проекта, Группы компаний "Славда", получат самые талантливые дети, принявшие участие в "Сказках волшебного лотоса".

"Компания "Славда" является партнером конкурса "Сказки волшебного лотоса". Сказки – это волшебство, которое сопровождает нас с первых дней жизни. Они учат нас добру, учат нравственности и морали. Для нас одним из главных направлений является производство детской воды "Славда для малышей". Ее рекомендуется вводить в рацион новорожденных с первых дней жизни. Мы уверены, что, подходя комплексно к воспитанию детей, мы можем вырастить достойное поколение", - отметила коммерческий директор Slavda Group Анна Ковалевская.

Метки: Сказки волшебного лотоса, Славда

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье приедет правнучка Максима ГорькогоВ Приморье приедет правнучка Максима Горького
вчера, 19:30
Екатерина Пешкова примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летнему юбилею приморского краевого Академического театра
Интерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во ВладивостокеИнтерьерная выставка "Barlette-2017" прошла во Владивостоке
вчера, 19:10
В рамках выставки прошли представления, семинары, дискуссии, мастер-классы и даже показ мод от ведущих игроков интерьерного рынка Приморья
Набить "портак" во Владивостоке модно, но небезопасноНабить "портак" во Владивостоке модно, но небезопасно
вчера, 14:20
Самые страшные последствия татуировок – СПИД и вирусный гепатит В

Последние новости

Андрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительстваАндрей Тарасенко отправил в отставку вице-губернатора по вопросам строительства
вчера, 21:40
Глава региона принял такое решение после посещения строительных площадок региона
Проект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в ПриморьеПроект гелиевого хаба компаний группы "Газпром" будет реализован в Приморье
вчера, 18:00
Гелиевый хаб разработают компании ООО ""Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий"
Жители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложенияЖители двух итальянских регионов проголосовали за увеличение автономии в сфере налогообложения
вчера, 17:00
Референдумы состоялись в Ломбардии и Венето

От первого лица

Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
21.10.2017 14:40
Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1
22.10.2017 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ 1
23.10.2017 14:00
Новый вице-губернатор будет курировать финансовые вопросы Приморского края 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+