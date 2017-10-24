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Япония

23 октября 2017, 13:10
Правящая коалиция получила 2/3 мест в нижней палате парламента Японии

Правящая коалиция получила 2/3 мест в нижней палате парламента Японии

22 октября прошли выборы в Палату представителей Японии

Избиратели Японии проголосовали на досрочных парламентских выборах. Согласно предварительным данным, Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ и её партнер по коалиции – партия "Комэйто" набрали квалифицированное большинство в нижней палате парламента, сообщает ЕНВ.

Коалиция набрала две трети голосов избирателей. Фактически это обозначает монополию на принятие законопроектов. У ЛДПЯ также остается возможность инициации поправок в конституцию страны. Кроме того, квалифицированное большинство позволяет правящей коалиции преодолевать "вето" Палаты советников, впрочем, правящие силы и так фактически контролируют обе палаты парламента.

Одним из ключевых вопросов, на который Синдзо Абэ обращал внимание во время предвыборной кампании, является внесение поправок в конституцию об особом статусе сил самообороны Японии. Впрочем, партнер ЛДПЯ, партия "Комэйто", более осторожна в этом вопросе.

В послевоенную конституцию Японии, принятую в 1947 году, ни разу не вносились изменения. Для того, чтобы вынести вопрос об изменении в конституции на национальный референдум необходима его поддержка со стороны двух третей депутатов в обеих палатах парламента.

Напомним, что вопрос по поводу статуса вооружённых сил в Японии по-прежнему является обсуждаемым. После Второй мировой войны Японии было запрещено иметь армию. Сейчас некоторые ее функции выполняют силы самообороны, однако в японском обществе есть некоторый запрос на возрождение вооруженных сил. 

Метки: выборы, Япония

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