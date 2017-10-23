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Фоторепортажи

22 октября 2017, 15:00
"Юнармия" Снеговой пади знакомится со спасателями и "Палладой"
"Юнармия" Снеговой пади знакомится со спасателями и "Палладой"
"Юнармия" Снеговой пади знакомится со спасателями и "Палладой"
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"Юнармия" Снеговой пади знакомится со спасателями и "Палладой"

29 июля 2016 года движение "Юнармия" получило государственную регистрацию

Дети Снеговой пади пообщались с собаками-поисковиками и посетили легендарный приморский парусник, сообщает ЕНВ.

Клубу юнармейцев Снеговой пади на базе МОУ №83 от роду чуть больше месяца, однако и за этот срок ребятишки пятиклашки-шестиклашки успели приобщиться к военно-патриотическим маршрутам "Юнармии" не по детски.

Напомним, Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября 2015 года.

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Предполагается, что члены движения в свободное от учёбы время будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное образование, навыки оказания первой помощи.

Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также в некоторых других странах.

По инициативе Министра обороны Российской Федерации Шойгу, 29 октября 2015 года Президент Российской Федерации Путин подписал указ о создании "Юнармии" - Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, создания благоприятных условий для гармоничного развития личности детей, формирования нравственных ценностей и ориентиров, а также военно-патриотического воспитания. Движение призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Структура движения будет привязана к местам дислокации воинских частей, военно-учебных заведений, инфраструктуре Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) и Центрального спортивного клуба армии. От Минобороны России движение курирует статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков.

29 июля 2016 года движение "Юнармия" получило государственную регистрацию, и с этого момента организация получила свой флаг, эмблему, и зарегистрировано как юридическое лицо.

1 сентября 2016 года движение начало свою официальную работу. Для проведения мероприятий под эгидой движения используется инфраструктура Министерства обороны Российской Федерации, ЦСКА и ДОСААФ. До 2020 года на территории России планируется создать более 100 центров военно-патриотического воспитания, часть из них станут специализированными, где будут подготавливать отряды юных десантников, летчиков и танкистов.

Недавно группа юнармейцев Снеговой пади Владивостока приняла участие в тренировке служебных собак по поиску заблудившихся в лесу.     

А в одно из воскресений октября – день поистине чудесный по погодным условиям – юнармейцы МОУ №83 Снеговой пади посетили "Палладу" - учебное судно Дальрыбвтуза под парусами. Впечатления и позитив от общения детей с экипажем, признаюсь, несколько испортили оргнакладки патриотического воспитательного шоу, которых, в принципе, легко было избежать при налаженной организации.

Однако большинство детей были рады экскурсии по судну. И нельзя не поблагодарить за ее разрешение руководство Дальбвтуза и лично ректора морского вуза бессменного в прошлом капитана "Паллады" Николая Зорченко. 

Метки: Паллада, Юнармия

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