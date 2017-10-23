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Общество

22 октября 2017, 14:20
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ
День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ
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День памяти погибших подводников объединил десятки ветеранов ТОФ

Прошедшие со времени трагедии 36 лет сделали традиционной ежегодную встречу сослуживцев-подводников

21 октября 1981 года С-178, советская подводная лодка проекта 613, погибла в миле от берега острова Скрыплева. Возвращающаяся в базу после отработки задач боевой подготовки подводная лодка входила из Уссурийского залива в пролив Босфор Восточный, сообщает ЕНВ.

О трагедии и ее причинах известно и написано все…

Соскучившиеся по свежему воздуху офицеры, мичманы, матросы, едва отужинав, собрались на ходовом мостике и в ограждении боевой рубки субмарины. Погода была тихой и ясной, настроение радостным и оживленным. Курили, шутили, делились планами на грядущие выходные, любовались вечерним Владивостоком. До входа в пролив Босфор Восточный оставалось около 10 минут.

Центральный, акустик – разнеслось по мостику из системы громкой связи "Каштан" - слышу шум винтов по пеленгу 290, на дистанции 11 кабельтов. Пеленг не меняется, дистанция сокращается.

Добро, - привычно ответил командир лодки, приняв доклад, однако, по видимому посчитал его не существенным и продолжил прослушивание хоть и старых, но ещё достаточно смешных анекдотов в исполнении стоявшего на руле боцмана.

Всех собравшихся в рубке заставил смолкнуть испуганный, и от того очень громкий доклад матроса-сигнальщика вахтенному офицеру: "Цель слева шестьдесят, дистанция пол-кабельтова, быстро идёт на нас". Люди в ограждении боевой рубки опешили. Единственное, что успел сделать командир подводной лодки, это дать команду: "Право на борт! Сигнальщику осветить встречное судно". Команда была исполнена, но времени на расхождение лодки со стремительно приближавшимся рыбацким судном уже не было. Командир электромеханической боевой части, видимо, единственный, успевший за долю секунды оценить ситуацию, спрыгнул с мостика в рубочный люк. Прыгнул, потому что понял: будет столкновение. Дальше была катастрофа…

Прошедшие со времени трагедии 36 лет сделали традиционной ежегодную встречу сослуживцев-подводников, родных и близких погибших и выживших членов экипажа С-178 21 октября. Встречаются не только те, кто выжил в глубине свинцовых вод Уссурийского залива, но и те, кто знал экипаж и его командира, кто спасал из затонувшей субмарины и выводил на поверхность подводников, кто помнит о подвиге моряков-тихоокеанцев.

21 октября 2017 года таких на Морском кладбище Владивостока, впрочем, собралось совсем немного, из здравствующих ныне членов экипажа погибшей субмарины на встрече присутствовал лишь Сергей Иванов.

Командир БЧ-4 ПЛ С-178 Иванов: "Прошло столько лет, а я до сих пор помню всех своих боевых товарищей, помню, как гибнущие матросы обреченного 4-го отсека задраивали люки и вентиляцию, чтобы спасти своих друзей. Это были замечательные люди, которые остались верны присяге до конца".

Не радует, что память погибших подводников вместе с десятками ветеранов не нашли времени почтить своим присутствием на мемориале руководители края, города, флота, депутаты и члены ОП ПК. А им бы стоило взглянуть на ветшающее железо памятника на братской могиле…

Зато стоит сказать спасибо командованию 19-ой бригада подводных лодок, которое делает многое для сохранения памяти о погибших, а также поблагодарить за участие в ежегодной подготовке поминальных мероприятий этого светлого дня замечательного подводного офицера в прошлом Юрия Смолина. 

Метки: подлодка, С-178

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