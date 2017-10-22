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Южная Корея

21 октября 2017, 16:30
Правительственная комиссия Южной Кореи хочет возобновить строительство двух ядерных реакторов

Правительственная комиссия Южной Кореи хочет возобновить строительство двух ядерных реакторов

Ранее строительство было приостановлено президентом Мун Джэином

В правительственную комиссию входят 470 человек. Им было предложено ознакомиться с документами по ядерным реакторам и дать свои оценки. Комиссия заявила в пятницу, что 59,5% экспертов поддерживают строительство реакторов №5 и №6 в городе Ульсан на юге страны. 40,5% специалистов хотят, чтобы проект был пересмотрен, сообщает ЕНВ.

Многие члены комиссии призвали к сокращению производства ядерной энергии в долгосрочной перспективе. Они призвали администрацию президента Мун Джэина отразить это в своей энергетической политике.

Напомним, ранее президент Южной Кореи приостановил строительство упомянутых ядерных реакторов в июне. Он предложил отказаться от выработки ядерной энергии в рамках анализа аварии 2011 года в японской префектуре Фукусима.

В аппарате президента Мун Джэина сообщают, что правительство примет рекомендации комиссии. По словам представителей администрации президента, ведомство сделает все возможное, чтобы обеспечить последующую реализацию решения правительства.

Метки: Южная Корея

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