Ярослав Бойко: Кто уходит с работы в 5-6 вечера, начальниками не становятся

Стать успешным, когда тебе "чуть-чуть за двадцать пять", в наше время - скорее исключение, чем правило. Те, кто полагает, что карьерный рост без связей и денег - миф и фантастика, глубоко ошибаются. Ярослав Бойко - живое тому подтверждение. Секрет успеха "простого парня" из интеллигентной семьи в - материале ЕНВ.

Ярослав Олегович Бойко, 1990 года рождения. В 2012 г. закончил с отличием ДВГТУ по специальностям "Судовые энергетические установки", "Переводоведение (англ. яз.)".

В 2015 г. получил степень магистра по специализации Project Management (ДВФУ).

С 2012 по 2016 гг работал менеджером отдела предконтрактной подготовки проектов в АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС). С начала 2017 года и по сегодняшний день занимает должность заместителя начальника планово-диспетчерского отдела (ПДО) Судостроительного комплекса "Звезда". Женат, воспитывает сына.

Ярослав Олегович, хотелось бы узнать, какие свои важные успехи вы цените как руководитель, с учетом, что вам нет и тридцати лет?

В данный момент я считаю своим наивысшим достижением, то, что я работаю на ССК "Звезда". Заявляю без тени сомнения, наша верфь – это будущее российского судостроения. Завод будет способен строить самые современные суда без ограничения по размерам судна и по спусковому весу. Как человеку, получившему судостроительное образование, мне, несомненно, хотелось работать по специальности. Однако, я искал ту работу, которая меня удовлетворяла бы и как специалиста в данной сфере, и с точки зрения возможности карьерного роста и достойного стимулирования. Сейчас я нахожусь именно на такой должности. Разумеется, вершины, к которым я стремлюсь, маячат еще впереди, и как нормальный амбициозный, развивающийся человек, я не собираюсь останавливаться на достигнутом, хочу еще большего саморазвития и движения вперед.

Расскажите о Вашем карьерном пути? Как вам удалось всего за 4-5 лет вырасти от менеджера в Дальневосточном центре судостроения судоремонта до замначальника ПДО крупнейшей в России верфи?

Во-первых, хорошее образование – один из залогов успешной карьеры. К слову, у меня три высших образования.

Если говорить о судостроении, нужно четко осознавать, что это очень специфичная, сложная отрасль. Я легко могу прировнять ее к космо- и авиастроению. Строительство корабля представляет собой сложный технологический процесс, требующий понимания всех стадий и этапов его реализации. Для построения карьеры в этой отрасли, помимо "классических" лидерских качеств, таких как целеустремленность и напористость, человек должен искренне увлекаться тем, чем занимается, любить свое дело и самосовершенствоваться в его еще более глубоком понимании. В конце концов, приходится оставаться на работе подольше, решая возникающие проблемные вопросы. По моему мнению, те, кто хотят заканчивать работу исключительно в 5-6 часов вечера – начальниками не становятся.

Можете вспомнить историю из вашей жизни, которая стала для Вас судьбоносной?

Расскажу интересный случай, который и определил то, чем я занимаюсь теперь. Скажу сразу, тяга к технике – причем к любой – была у меня с раннего детства. Например, конструировать модели кораблей в школьном кружке судомоделирования я начал лет с восьми.

Но связывать свою жизнь с судостроением не планировал. После окончания 41-го лицея, в силу того, что меня интересовала экономика и управленческая деятельность, я решил подавать документы в ДВГТУ на факультет "Экономики и управления предприятием". Отец, сам имеющий образование инженера-судостроителя, посоветовал одновременно подать документы и на судостроение. В итоге, набираю неплохие баллы на оба факультета. Однако, в списках зачисления на экономический факультет, куда я и рассчитывал попасть на бюджетное место, я оказался только на 12-й позиции из десяти бюджетных. Тогда казалось, кто-то из "блатных" сместил. В общем, с возможностью учится бесплатно, я пролетел и задумался, как быть дальше. В итоге, решил идти учится на судостроителя, куда я благополучно поступил. Такое решение было продиктовано практицизмом: коли уж по баллам прошел – надо учиться. Кстати, учеба захватила буквально сразу. Отмечу, что очень повезло с кафедрой, с преподавательским составом. С 3-го курса я уже работал в проектном бюро проектировщиком в теплотехнической сфере. Так определился мой жизненный путь, то дело, которому посвящаю всего себя. Как говорится, вот и не верь в судьбу.

Насколько, по вашему, семья может являться мотиватором к саморазвитию и поднятию к карьерным высотам?

Я абсолютно уверен, что семья – это важнейший вдохновляющий фактор на дальнейшее развитие, рост, стремления человека. Мне в этом плане повезло. Не могу представить себя без крепкого тыла своей семьи. Ведь на фоне того, что мне хорошо и комфортно дома, я имею возможность задумываться над будущим, строить планы и воплощать их в жизнь. Моя семья всегда поддерживает мои замыслы и решения, скажем так, я являюсь локомотивом, семья – катализатором, поддержкой.

Какие у вас обязанности в качестве замначальника ПДО ССК "Звезда"?

Моя основная задача – планирование и организация производственного процесса на предприятии. Планово-диспетчерский отдел формирует производственные программы предприятия на оперативный и перспективный периоды: месяц, квартал, год, три-пять лет. Производственные программы и планы учитывают загрузку предприятия по металлопереработке, наличие "окон" в стапельном расписании, готовностью производства к принятию конкретного заказа, и т.п. Простыми словами, в зависимости от загружённости предприятия выстраивается стратегия его работы.

ССК "Звезда" должна по планам стать передовой верфью не только на Дальнем Востоке России, но и на российском рынке в целом. Какие шаги уже предприняты и что планируется в перспективе?

Операционную деятельность ССК "Звезда" ведет с сентября прошлого года. К исполнению пилотного заказа приступили в начале 2017 года. Это суда снабжения усиленного ледового класса для компании "Роснефтефлот". Это очень серьезные суда, по сути – многофункциональные ледоколы для поддержки и обслуживания буровых платформ, принадлежащих компании "Роснефть". Наш якорный заказ – 4 таких судна, а в конце этого года верфь приступит к строительству танкеров класса "Афрамакс" для перевозки нефтепродуктов. Отмечу немаловажный факт – на территории РФ с момента развала Советского Союза еще не строили ни одного судна такого класса. Так что, наш проект, почти за 20 лет "простоя" отрасли, станет пилотным и первым по строительству подобных судов в России. То есть, "Звезда" станет первой верфью в стране, которая будет строить такие суда.

На сегодняшний день для судостроительного комплекса закуплено новейшее технологическое оборудование, которое по совокупности технических характеристик не имеет аналогов в России. На текущий момент в эксплуатацию сданы блок корпусных производств, окрасочные камеры и тяжелый стапель. До конца года будет завершен монтаж и испытания кранового оборудования тяжелого стапеля. Грузоподъёмность самого большого крана "Голиаф", например, составит 1200 тонн при высоте над уровнем стапеля более 100 м., в нашей стране такой техники больше нет. Эту махину уже сейчас в ясную погоду видно даже с бухты Шамора.

Параллельно с запуском производства, верфь также находится в процессе строительства новых производственных мощностей. Вторая очередь верфи предполагает строительство сухого дока – специального судоподъемного сооружения, которое позволит строить все типы морских судов. Этот док будет являться крупнейшим док в России и одним из самых больших в мире: его длина – 485 метров, ширина - 114, глубина - 13 метров. Строительство дока уже начато, и планируется его завершить в 2019 г. Полностью завершить строительство всех объектов верфи планируется в 2024 г.

Хочется отметить и широкую господдержку, защищающую интересы российских судостроителей, которая затрагивает российские крупнейшие газонефтеперерабатывающие и судоходные компании. Так, на уровне правительства в части строительства судов, занятых в добыче и транспортировке углеводородов, приоритет отдан ССК "Звезда".

Есть ли в планах "Звезды" заниматься проектами судостроения в рамках проекта строительства рыбодобывающего флота под инвестквоты?

Задача, по сути, выполнимая, но строительство судов такого типа - это не совсем специализация "Звезды", ориентированной, в первую очередь, на строительство средне- и крупнотоннажного оффшорного флота. На данный момент, мы прорабатываем возможность размещения таких заказов на верфи, и при наличии свободных мощностей, такая возможность может быть рассмотрена.

Какие проблемы испытывает верфь сегодня? Например, есть ли кадровый дефицит?

Проблемы с кадрами есть, но я уверен, что вопрос этот решаем. Сегодня нам нужны сотрудники и по рабочим, и по инженерным специальностям. Не хватает высококвалифицированных инженеров-конструкторов, технологов, сварщиков, сборщиков КМС. Сейчас на "Звезде" трудится более 600 человек. До конца года мы рассчитываем увеличить число сотрудников до тысячи.

В целом, по завершению строительства верфи, мы планируем привлечь на предприятие до 7,5 тыс. человек - и это только основные производственные рабочие. Для решения кадрового вопроса, в частности, ведется работа по подбору дефицитных специалистов из других регионов, ведется также и активная работа по привлечению молодых специалистов, окончивших профильные вузы.

На территории Большого Камня уже ведется строительство жилого микрорайона для проживания наших сотрудников и в настоящий момент сдано в эксплуатацию два жилых многоквартирных дома. Через 5-6 лет мы сможем обеспечить жильем около 6-7 тысяч человек. Обращу внимание на то, что знания, высокая квалификация и труд на "Звезде" высоко ценятся, как с моральной, так и с материальной точки зрения. Так что, набор людей идет и будет идти, и если вы связали или решили связать свою жизнь с судостроением - милости просим.