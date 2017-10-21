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Экономика

20 октября 2017, 21:50
Деньги со сберкнижек, накопленные к моменту распада СССР, могут вернуться россиянам

Деньги со сберкнижек, накопленные к моменту распада СССР, могут вернуться россиянам

Предположительно, выплаты начнутся в 2020 году

Россияне, имевшие вклады и деньги на сберкнижках к моменту распада СССР, могут получить их обратно с конвертацией в современные рубли. Соответствующий законопроект рассмотрели 19 октября на комитете по финансовому рынку Госдумы РФ. В ходе обсуждения будущего законопроекта члены комитета пришли к выводу, что "до 2020 года выплат ждать не стоит", сообщают ЕНВ со ссылкой на информагентство URA.RU.

До сих пор эти выплаты ежегодно замораживались "в связи с отсутствием источников финансового обеспечения" и отсутствием законодательной области применения долгового рубля. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2018 году оценивается в сумме 42,76 трлн. рублей, в 2019 и в 2020 году – в сумме 44,47 трлн. и 46,25 трлн. рублей соответственно.

Новый законопроект предполагает возврат вкладов в Сберегательный банк РФ, в государственные страховые компании РФ и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР. В качестве аргумента в пользу необходимости выплаты в пояснительной записке к документу приводится федеральный закон от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации".

"Минфин заверяет, что они выплачивают 5,5 млрд. рублей в год по сберкнижкам, но где взять деньги на выдачу всей суммы — ведомство не знает", — пояснил единственный проголосовавший за то, чтобы выплаты состоялись, депутат ГД РФ Данил Шилков. Его коллега, первый замглавы комитета Игорь Дивинский настоял на том, чтобы правительство взялось за работку методики выплаты или же простило все свои долги держателям сберкнижек, то есть отменило закон, предписывающий их выплату.

Метки: возврат, индексация, сберкнижки

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