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Политика

20 октября 2017, 21:20
В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Владивостока

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Владивостока

Генеральная прокуратура утвердила обвинение также в отношении других фигурантов дела

Сегодня, 20 октября 2017 года, Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра г. Владивостока, бывшего директора муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и генерального директора акционерного общества "Востокцемент". В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "а" ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год мэр г. Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн. рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд. рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате деятельности названных лиц близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн. рублей. Кроме того, МУПВ "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн. рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности.

Метки: Генпрокуратура, обвинение, Пушкарев

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