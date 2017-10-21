К использованию облигаций приморский малый и средний бизнес не готов

В последнее время в регионах РФ всё больше говорят о необходимости развития рынка корпоративных облигаций. В Приморском крае направление кредитования МСБ (малый и средний бизнес) только начало развиваться, и величина выданных кредитов незначительна. По оценкам экспертов, к использованию облигаций приморский МСБ пока не готов, сообщает ЕНВ.

Для малых и средних предприятий вопрос привлечения инвестиций для развития и модернизации производства является не менее актуальным, чем для крупного бизнеса. Сегодня в качестве альтернативы банковскому финансированию им доступно использование облигаций. Инвесткомпании и биржи уже готовы ответить на такие запросы. Принят законопроект, освобождающий от НДФЛ купоны по корпоративным облигациям – условия для использования малым и средним бизнесом облигационных займов есть.

Внутренний долговой рынок является значимым источником привлечения капитала для российских компаний. По оценкам специалистов "ВТБ Капитал", на конец сентября этого года объем облигаций, выпущенных нефинансовыми компаниями, составил порядка 3,9 трлн. руб., что составляет примерно 19% от корпоративного кредитного портфеля банков. Последние несколько лет облигационный рынок находился в стагнации на фоне рецессии в экономике и высоких ставок, но в 2017 году наблюдается устойчивый рост капитализации долгового рынка.

"По нашим оценкам, совокупный объем облигаций в обращении увеличился с начала года примерно на 0,9 трлн. руб. (до 9 триллионов), чему способствовали рост спроса на инвестиционные ресурсы среди реального сектора, а также возросший аппетит банков к кредитованию", - пояснили ЕНВ эксперты "ВТБ Капитал".

Отметим, что выпуск биржевых облигаций не требует государственной регистрации в Банке России. Биржа присваивает выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций идентификационный номер одновременно с принятием решения о допуске биржевых облигаций к организованным торгам. Сроки регистрации на бирже короче, а ценные бумаги сразу размещаются на организованном рынке.

По сообщению пресс-службы дальневосточного ГУ Банка России, с начала 2017 года было выдано более 1 100 банковских продуктов (кредиты/овердрафты, в т. ч. кредиты без залога) на общую сумму более 2 млрд. 890 млн. руб. При этом, малый и средний бизнес на Дальнем Востоке не размещает облигации. Для них данная форма не является актуальной по причине того, что у большинства нет консолидированной отчетности, а также, требуемого оборота – а это приблизительно 15 млрд. рублей в год.