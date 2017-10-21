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Общество

20 октября 2017, 19:00
В ДВФУ преподаватель и студенты организовали совместную выставку
В ДВФУ преподаватель и студенты организовали совместную выставку
В ДВФУ преподаватель и студенты организовали совместную выставку
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В ДВФУ преподаватель и студенты организовали совместную выставку

Художественная выставка "Учитель и ученики. Евгений Погребняк" состоялась в кампусе университета 18 октября

18 октября в корпусе S кампуса ДВФУ открылась художественная выставка "Учитель и ученики. Евгений Погребняк". На выставке представлены работы старшего преподавателя кафедры графического дизайна Школы искусства, культуры и спорта Евгения Погребняка и его студентов, сообщает ЕНВ.

"Я попытался здесь не просто показать студенческие работы, а продемонстрировать, как работает дизайнер с пространством", - вкратце описал суть выставки дизайнер, старший преподаватель ДВФУ Евгений Погребняк.

Отметим, что выставка коллектива кафедры продлится до 21 октября, когда Дальневосточный федеральный университет отметит 118-ю годовщину своего основания. На открытии выставки присутствовали и некоторые художники. В частности, отец Евгения Владимировича, Владимир Николаевич, известный в Приморье живописец в жанре скрытого реализма. Он рассказал в чем принципиальное отличие между искусством и дизайном.

"Искусство – это больше внутренние эмоции, чувства, переживания, выраженные через изобразительные средства, то дизайн – это выражение разума и логики. Поэтому художественной живописи могут дополнять дизайнерские решения и наоборот", - отметил Владимир Погребняк.

Отметим, что выставка "Учитель и ученики" представляет собой не только демонстрацию трудов преподавателя и его студентов. Она проведена в рамках самого образовательного процесса. Таким образом Евгений Погребняк прививает учащимся навыки в сфере графического дизайна.

"Представленные работы – замечательные, – делится своими впечатлениями студентка 3 курса кафедры графического дизайна ДВФУ Анастасия Кружилина. – Нравится подход и исполнение этих работ, через них преподаватель дает нам свой предмет, и это помогает нам сформулировать свои идеи и, впоследствии, перенести их на планшет".

Метки: выставка, ДВФУ

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