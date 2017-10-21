Вниманию кандидатов и избирательных объединений

ООО "Позитив Поинт" информирует о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с проведением досрочных выборов главы Надеждинского сельского поселения, назначенных на 26 ноября 2017 г. по следующим расценкам (цена в рублях за 1 единицу продукции):

Прайс-лист:

Наименование Тех характеристики (размер, плотность, цветность) Кол-во Стоим-ть, руб Листовка Формат А6, 4+0, бумага 115 гр/м2, меловка От 1000 шт От 5 900 руб/тираж Карманный календарик 100*70 мм, закругленные края, ламинация, 4+4, бумага меловка, 300 гр/м2 от 100 шт От 1 600 руб/тираж Плакат Формат А1, бумага меловка 115 гр/м2, 4+0 От 300 шт От 20 500 руб/тираж Визитки 90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка От 100 шт От 450 руб/тираж Визитки 90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка От 1000 шт От 2 700 руб/тираж Интерьерная печать От 1 кв.м. От 700 руб/кв.м. Широкоформатная печать Баннер 440 гр. От 1 кв.м. От 200 руб/в.м. Брендирование сувенирной продукции По запросу По запросу

Стоимость может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, и зависит от сложности поставленной задачи и объема продукции.

Оплата стоимости услуг:

предоплата в размере 50% от общей стоимости услуг Договора;

окончательный расчет производится не позднее, чем за три банковских дня с момента подписания акта об оказании услуг, путем безналичного перечисления Исполнителю денежных сумм с расчётного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем.

За дополнительной информаций можно обращаться по тел.: 8(423) 26-20-555, e-mail: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)