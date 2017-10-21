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Политика

18 октября 2017, 13:20
Вниманию кандидатов и избирательных объединений

Вниманию кандидатов и избирательных объединений

Расценки по изготовлению печатных агитационных материалов

ООО "Позитив Поинт" информирует о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с проведением досрочных выборов главы Надеждинского сельского поселения, назначенных на 26 ноября 2017 г. по следующим расценкам (цена в рублях за 1 единицу продукции):

Прайс-лист:

Наименование

Тех характеристики (размер, плотность, цветность)

Кол-во

Стоим-ть, руб

Листовка

Формат А6, 4+0, бумага 115 гр/м2, меловка

От 1000 шт

От 5 900 руб/тираж

Карманный календарик

100*70 мм, закругленные края, ламинация, 4+4, бумага меловка, 300 гр/м2

от 100 шт

От 1 600 руб/тираж

Плакат

Формат А1, бумага меловка 115 гр/м2, 4+0

От 300 шт

От 20 500 руб/тираж

Визитки

90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка

От 100 шт

От 450 руб/тираж

Визитки

90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка

От 1000 шт

От 2 700 руб/тираж

Интерьерная печать

 

От 1 кв.м.

От 700 руб/кв.м.

Широкоформатная печать

Баннер 440 гр.

От 1 кв.м.

От 200 руб/в.м.

Брендирование сувенирной продукции

 

По запросу

По запросу

Стоимость может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, и зависит от сложности поставленной задачи и объема продукции.

Оплата стоимости услуг:

  • предоплата в размере 50% от общей стоимости услуг Договора;
  • окончательный расчет производится не позднее, чем за три банковских дня с момента подписания акта об оказании услуг, путем безналичного перечисления Исполнителю денежных сумм с расчётного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставляемого Исполнителем.

За дополнительной информаций можно обращаться по тел.: 8(423) 26-20-555, e-mail: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)

Метки: выборы

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