Вниманию кандидатов и избирательных объединений

Расценки по изготовлению печатных агитационных материалов
ООО "Позитив Поинт" информирует о готовности выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов, связанных с проведением досрочных выборов главы Надеждинского сельского поселения, назначенных на 26 ноября 2017 г. по следующим расценкам (цена в рублях за 1 единицу продукции):
Прайс-лист:
|
Наименование
|
Тех характеристики (размер, плотность, цветность)
|
Кол-во
|
Стоим-ть, руб
|
Листовка
|
Формат А6, 4+0, бумага 115 гр/м2, меловка
|
От 1000 шт
|
От 5 900 руб/тираж
|
Карманный календарик
|
100*70 мм, закругленные края, ламинация, 4+4, бумага меловка, 300 гр/м2
|
от 100 шт
|
От 1 600 руб/тираж
|
Плакат
|
Формат А1, бумага меловка 115 гр/м2, 4+0
|
От 300 шт
|
От 20 500 руб/тираж
|
Визитки
|
90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка
|
От 100 шт
|
От 450 руб/тираж
|
Визитки
|
90х50 мм, 4+0, бумага 300 гр/м2, меловка
|
От 1000 шт
|
От 2 700 руб/тираж
|
Интерьерная печать
|
|
От 1 кв.м.
|
От 700 руб/кв.м.
|
Широкоформатная печать
|
Баннер 440 гр.
|
От 1 кв.м.
|
От 200 руб/в.м.
|
Брендирование сувенирной продукции
|
|
По запросу
|
По запросу
Стоимость может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, и зависит от сложности поставленной задачи и объема продукции.
Оплата стоимости услуг:
За дополнительной информаций можно обращаться по тел.: 8(423) 26-20-555, e-mail: (для отображения адреса необходимо включить JavaScript)
Метки: выборы