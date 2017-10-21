К концу 2017 года на улицах Владивостока году установят более 1400 новых дорожных знаков

На дорогах краевого центра в ближайшее время появится более 1400 новых дорожных знаков. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

В управлении дорог и благоустройства администрации города корреспондентам рассказали о новых знаках, которые в ближайшее время появятся на улицах приморской столицы. Знаки "Пешеходный переход", "Главная дорога", "Уступи дорогу" и другие будут установлены во всех районах Владивостока. Это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

"Новые дорожные знаки не изменят существующую схему движения на улично-дорожной сети приморской столицы, а позволят наиболее безопасно передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам. Основное внимание специалисты уделят пешеходным переходам, на которых установят дорожные знаки с высокоинтенсивной светоотражающей плёнкой", – отметила специалист управления дорог и благоустройства администрации города Валентина Бакай.

Новые дорожные знаки появятся на улицах Аксаковской, Баляева, Ватутина, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Сахалинской, Черемуховой, Харьковской, проспекте 100-летия Владивостока, Новоивановской, проспекте Красного Знамени, Ладыгина, Луговой, Невельского и многих других. Подрядчики уже приступили к монтажу стоек и установке самих знаков.