Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

20 октября 2017, 19:10
Генеральный консул Республики Корея награжден знаком "За заслуги перед Владивостоком"

Генеральный консул Республики Корея награжден знаком "За заслуги перед Владивостоком"

Его наградили на официальном приеме в честь Дня основания Кореи

Сам прием открыл генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, который отметил высокую эффективность развивающихся взаимоотношений двух стран. За высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Россией и Южной Кореей замглавы Владивостока Алексей Литвинов наградил Ли Сок Пэ знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" 1-й степени, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Генеральный консул Южной Кореи поздравил собравшихся с этим праздником, с тысячелетней историей и отметил, что у его страны сложились весьма эффективные взаимоотношения по разным направлениям со многими регионами России.

"Наиболее результативные и перспективные проекты нашей страны с Россией развиваются именно на Дальнем Востоке, в Приморском крае и, особенно – во Владивостоке. Сюда входят многочисленные совместные проекты из области экономики, культуры, образования, спорта. Кстати, почти половина всего туристического потока из Республики Корея в Россию приходится на Приморский край и его столицу, чему способствует налаженное прямое авиационное и паромное пассажирское сообщение", - отметил он.

В своем приветственном выступлении Алексей Литвинов подчеркнул, что сотрудничество Республики Корея с Владивостоком расширяется стабильно, динамично и конструктивно.

"Оно насыщено яркими совместными мероприятиями – это чемпионат мира по тхэквондо, дружественные визиты корейских военных моряков, крупные бизнес-семинары, презентации, концерты, выставки, обмены делегациями. В честь 25-летия установления побратимских отношений между Пусаном и Владивостоком в столице Приморья минувшим летом с большим успехом прошли мероприятия Дня Кореи, а в городском парке Пусана несколько лет назад был открыт тематический уголок Владивостока", - прокомментировал вице-мэр.

Исполняющий обязанности главы города также отметил, что в ближайшее воскресенье, 22 октября, будет отмечаться знаменательная дата – 25-летие со дня открытия во Владивостоке генерального консульства Республики Корея. Большую роль в развитии работы генерального консула этой страны во Владивостоке в первую очередь развивает Ли Сок Пэ. Благодаря ему, по мнению эксперта, и происходит развитие всех направлений плодотворного сотрудничества. В этой связи, за высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея Алексей Литвинов наградил Ли Сок Пэ знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" 1-й степени.

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока, а также скрипичный ансамбль Приморской краевой филармонии. 

Метки: Южная Корея

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра ВладивостокаВ Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мэра Владивостока
вчера, 21:20
Генеральная прокуратура утвердила обвинение также в отношении других фигурантов дела
"Коммунисты" предлагают ввести санкции против США"Коммунисты" предлагают ввести санкции против США
вчера, 14:30
В КПРФ хотят запретить американцам летать над Россией, а также ограничить доступ их компаниям к национальным ресурсам и сельхозземлям
Совет председателей дум муниципалитетов края обсудил проект по формированию комфортной средыСовет председателей дум муниципалитетов края обсудил проект по формированию комфортной среды
вчера, 14:10
В Артеме состоялось заседание Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Заксобрании

Последние новости

Деньги со сберкнижек, накопленные к моменту распада СССР, могут вернуться россиянамДеньги со сберкнижек, накопленные к моменту распада СССР, могут вернуться россиянам
вчера, 21:50
Предположительно, выплаты начнутся в 2020 году
К использованию облигаций приморский малый и средний бизнес не готовК использованию облигаций приморский малый и средний бизнес не готов
вчера, 21:00
Размещение активов требует от предпринимателей неподъёмную сумму – 15 млрд. рублей в год
К концу 2017 года на улицах Владивостока году установят более 1400 новых дорожных знаковК концу 2017 года на улицах Владивостока году установят более 1400 новых дорожных знаков
вчера, 20:40
По мнению экспертов, это повысит уровень безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения мест концентрации ДТП

От первого лица

Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
07.10.2017 16:00
Сергей Пушкарев: Безвизовый въезд на территорию России стал для мигрантов "медвежьей услугой"
23.09.2017 15:40
Александр Вялков: Объединение с ВТБ никак не отразится на обслуживании наших клиентов
11.09.2017 21:40
Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.10.2017 21:20
На острове Русском во Владивостоке откроется "Лаборатория Касперского" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+