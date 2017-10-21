Генеральный консул Республики Корея награжден знаком "За заслуги перед Владивостоком"

Сам прием открыл генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, который отметил высокую эффективность развивающихся взаимоотношений двух стран. За высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Россией и Южной Кореей замглавы Владивостока Алексей Литвинов наградил Ли Сок Пэ знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" 1-й степени, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Генеральный консул Южной Кореи поздравил собравшихся с этим праздником, с тысячелетней историей и отметил, что у его страны сложились весьма эффективные взаимоотношения по разным направлениям со многими регионами России.

"Наиболее результативные и перспективные проекты нашей страны с Россией развиваются именно на Дальнем Востоке, в Приморском крае и, особенно – во Владивостоке. Сюда входят многочисленные совместные проекты из области экономики, культуры, образования, спорта. Кстати, почти половина всего туристического потока из Республики Корея в Россию приходится на Приморский край и его столицу, чему способствует налаженное прямое авиационное и паромное пассажирское сообщение", - отметил он.

В своем приветственном выступлении Алексей Литвинов подчеркнул, что сотрудничество Республики Корея с Владивостоком расширяется стабильно, динамично и конструктивно.

"Оно насыщено яркими совместными мероприятиями – это чемпионат мира по тхэквондо, дружественные визиты корейских военных моряков, крупные бизнес-семинары, презентации, концерты, выставки, обмены делегациями. В честь 25-летия установления побратимских отношений между Пусаном и Владивостоком в столице Приморья минувшим летом с большим успехом прошли мероприятия Дня Кореи, а в городском парке Пусана несколько лет назад был открыт тематический уголок Владивостока", - прокомментировал вице-мэр.

Исполняющий обязанности главы города также отметил, что в ближайшее воскресенье, 22 октября, будет отмечаться знаменательная дата – 25-летие со дня открытия во Владивостоке генерального консульства Республики Корея. Большую роль в развитии работы генерального консула этой страны во Владивостоке в первую очередь развивает Ли Сок Пэ. Благодаря ему, по мнению эксперта, и происходит развитие всех направлений плодотворного сотрудничества. В этой связи, за высокий профессионализм, общественный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Владивостока, укрепление и развитие международного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея Алексей Литвинов наградил Ли Сок Пэ знаком отличия "За заслуги перед Владивостоком" 1-й степени.

Перед участниками приема с яркими концертными номерами выступили воспитанники школ искусств Владивостока, а также скрипичный ансамбль Приморской краевой филармонии.